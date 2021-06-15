Новое здание ГМИИ откроется в 2023 году

Депозитарно-реставрационный и выставочный центр ГМИИ © ГМИИ имени А.С. Пушкина

Новое здание строящегося музейного квартала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) предполагается открыть весной 2023 года выставкой английского художника, графика и фотографа Дэвида Хокни.

Об этом рассказала директор ГМИИ Марина Лошак на «Арт-диалогах» арт-кластера «Таврида», передает ТАСС.

«Мы уже работаем со студией Хокни, с музеями и частными коллекциями», — сообщила она. По словам директора музея, экспозиция займет все три этажа нового выставочного центра.

Оно будет открыто одновременно с депозитарием и реставрационным пространством. «Но депозитарий в 2023 году еще не будет доступен для посетителей, поскольку будет идти большая работа по транспортировке вещей из главного здания», — пояснила Лошак.

Кроме того, отметила она, в конце 2023 года впервые в истории будет закрыто на реконструкцию главное здание ГМИИ.

«Постепенно вещи оттуда будут стекаться в депозитарий, — рассказала директор музея. — Большая часть коллекции будет постоянно экспонироваться, а хрупкие предметы, в основном это работы на бумаге и на ткани, — будем представлять на временных выставках».

Часть крупных экспонатов, таких как статуя Давида, на время реконструкции из музея вывозить не будут, их закроют от ремонтных работ.







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