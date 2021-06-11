Ретроспектива Сокурова пройдет в «Иллюзионе»

Кадр из фильма «Дни затмения» © Госфильмофонд России

14 июня, в день 70-летия Александра Сокурова в московском кинотеатре «Иллюзион» начнутся показы большой ретроспективы, подготовленной Госфильмофондом России к юбилею режиссера.

Ретроспектива продлится до 20 июня. В «Иллюзионе» покажут 17 фильмов — от 30-минутного «Разжалованного» (1980) о сотруднике ГАИ, ставшем таксистом, и документального фильма о Шостаковиче «Альтовая соната» (1981) до «Тельца» (2000) и дилогии об отношениях детей и родителей «Мать и сын» (1997) и «Отец и сын» (2003).

В день рождения режиссера пройдет марафон его работ: весь день в Большом зале «Иллюзиона» будут показывать только фильмы Сокурова, всего запланировано восемь сеансов. В 19:30 фильмы «Одинокий голос человека» (1987) и «Разжалованный» (1980) представит киновед, преподаватель ВГИКа Андрей Апостолов.

Все фильмы, кроме «Разжалованного» (1980) и «Спаси и сохрани» (1989), будут показаны с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Получить подробную информацию о фильмах ретроспективы, узнать расписание и купить билеты можно на сайте кинотеатра «Иллюзион».







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