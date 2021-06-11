Музей Москвы примет участие в фестивале о миграции и этнокультурном разнообразии

Есть только одушевленность
Лев Оборин о поэзии Василия Бородина11 июня 20211105
С 14 по 20 июня в нескольких московских музеях в третий раз будет проходить фестиваль о миграции и этнокультурном разнообразии «Точка перемещения». В Музее Москвы мероприятия фестиваля запланированы на 19 и 20 июня, они будут посвящены разговору о том, что такое дом, и как меняется это понятие сегодня.
В расписании «Точки перемещения» форум-спектакль «Сон маленького человека», экскурсии по Пречистенке и Китай-городу с переводом на разные языки, ежедневный музыкальный марафон в течение всей недели фестиваля, уроки по толерантности и культурному разнообразию для школьников, киносеансы и создание кочующей интерактивной инсталляции.
В центре фестивальной программы в Музее Москвы кочующий объект-инсталляция «Дом переехал», часть совместного проекта с Государственной Третьяковской галереей, Еврейским музеем и центром толерантности, Российским комитетом Международного совета музеев и компанией «Файнартвэй». На один день, 19 июня, во дворе Музея Москвы разместится огромный фургон для перевозки культурных ценностей: с его помощью инсталляция будет перемещаться между музеями и пополняться образами и смыслами.
К фестивалю Музей Москвы также впервые запускает семейные экскурсии по Москве с возможностью перевода на иностранные языки: киргизский, узбекский, таджикский, арабский и дари. Первые экскурсии пройдут совместно с УВКБ ООН и школой «Билим» по Китай-городу и Пречистенке. Экскурсии проведут экскурсоводы Музея Москвы Лариса Скрыпник и Мария Никитина. Чтобы принять участие в следующих экскурсиях, необходимо написать на почту lectorium@mosmuseum.ru с указанием количества человек и языка, на который необходим перевод.
Для детей в музее пройдет несколько мастер-классов: можно будет создать домик на колесах, летающий домик и бумажный домодуб. Взрослые и подростки вместе с художниками и иллюстраторами смогут сделать фотозин и роуд-комикс, а также поучаствовать в мастер-классах по созданию плафонов в керамической мастерской «Плафон».
Кроме того, в программе фестиваля дискуссия для родителей и учителей «Как говорить с детьми и подростками о миграции и толерантности?» и кураторские экскурсии по выставкам «Жизнь замечательных вещей», «Уют и разум» и «Слишком много свободы».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:20Музей архитектуры представит выставку «Архитектура памяти»
17:28Сериалы Хлебникова, Смирновой и Мещаниновой вошли в конкурс фестиваля «Пилот»
16:51Ретроспектива Сокурова пройдет в «Иллюзионе»
15:53Эрмитаж покажет книги из собрания Марка Башмакова
15:20Музей Москвы примет участие в фестивале о миграции и этнокультурном разнообразии
14:34Молодые музыканты выступят на благотворительном фестивале в Powerhouse
13:48Друзья издательства «Слово» соберутся в Переделкино
12:16Фестиваль современной поэзии пройдет в Петербурге
10 июня 2021
18:08Благотворительный аукцион в поддержку политзаключенных лишился площадкиВсе новости
Лев Оборин о поэзии Василия Бородина11 июня 20211105
Архив «Сине Фантома», выпуск седьмой11 июня 2021607
Художник Михаил Копылков — о том, как группа «Одна композиция» вывела советскую керамику 1970-х из статуса ДПИ11 июня 2021514
Алхимия, коллажи, старая реклама и границы авторства в зинах kalamazoo_art11 июня 2021537
Сергей Сдобнов и Ростислав Амелин о погибшем поэте11 июня 20212825
Новый советник по культуре при посольстве Швеции в России рассказывает о своих рабочих планах и о новом взгляде на места, к которым мы привыкли10 июня 20211406
«Бебиа, по моему единственному желанию»: дебют из программы Роттердама покажут в «Гараже». А пока о фильме рассказывает его режиссер10 июня 20211662
Алексей Конаков о том, чему астрология может научить нас, поменявших искусство вопроса на технику поискового запроса и уверенных в рациональности окружающих нас политик и технологий, которую еще следует доказать10 июня 20211686
Экскурсия по месту ссылки Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде вместе с фотографом Маргаритой Хатмуллиной10 июня 20211149
Владимир Дудченко, Наум Медовой и Никита Шохов о том, как выразить военную память средствами синтеза искусств9 июня 20211854
Андрей Курилкин о новом культурном пространстве в центре Москвы9 июня 20212087
Композитор и пианист — о новом альбоме «Оптический обман» на стихи Пушкина и Хармса, об ужасном слове «кроссовер» и об инкубаторе духовности9 июня 20212826