Музей Москвы примет участие в фестивале о миграции и этнокультурном разнообразии

С 14 по 20 июня в нескольких московских музеях в третий раз будет проходить фестиваль о миграции и этнокультурном разнообразии «Точка перемещения». В Музее Москвы мероприятия фестиваля запланированы на 19 и 20 июня, они будут посвящены разговору о том, что такое дом, и как меняется это понятие сегодня.

В расписании «Точки перемещения» форум-спектакль «Сон маленького человека», экскурсии по Пречистенке и Китай-городу с переводом на разные языки, ежедневный музыкальный марафон в течение всей недели фестиваля, уроки по толерантности и культурному разнообразию для школьников, киносеансы и создание кочующей интерактивной инсталляции.

В центре фестивальной программы в Музее Москвы кочующий объект-инсталляция «Дом переехал», часть совместного проекта с Государственной Третьяковской галереей, Еврейским музеем и центром толерантности, Российским комитетом Международного совета музеев и компанией «Файнартвэй». На один день, 19 июня, во дворе Музея Москвы разместится огромный фургон для перевозки культурных ценностей: с его помощью инсталляция будет перемещаться между музеями и пополняться образами и смыслами.

К фестивалю Музей Москвы также впервые запускает семейные экскурсии по Москве с возможностью перевода на иностранные языки: киргизский, узбекский, таджикский, арабский и дари. Первые экскурсии пройдут совместно с УВКБ ООН и школой «Билим» по Китай-городу и Пречистенке. Экскурсии проведут экскурсоводы Музея Москвы Лариса Скрыпник и Мария Никитина. Чтобы принять участие в следующих экскурсиях, необходимо написать на почту lectorium@mosmuseum.ru с указанием количества человек и языка, на который необходим перевод.

Для детей в музее пройдет несколько мастер-классов: можно будет создать домик на колесах, летающий домик и бумажный домодуб. Взрослые и подростки вместе с художниками и иллюстраторами смогут сделать фотозин и роуд-комикс, а также поучаствовать в мастер-классах по созданию плафонов в керамической мастерской «Плафон».

Кроме того, в программе фестиваля дискуссия для родителей и учителей «Как говорить с детьми и подростками о миграции и толерантности?» и кураторские экскурсии по выставкам «Жизнь замечательных вещей», «Уют и разум» и «Слишком много свободы».







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