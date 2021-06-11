Друзья издательства «Слово» соберутся в Переделкино

© Дом творчества Переделкино

12 июня в Доме творчества Переделкино пройдет день издательства «Слово», в котором примут участие его друзья – эксперты, публицисты, художники, критики и историки.

Начало в 13:00, вход бесплатный по регистрации.

День издательства «Слово» начнется разговором с экспертами о книге как объекте материальной культуры, а вечером состоится просмотр отрывка из фильма «Морозовы. Без ума от искусства», снятого французским режиссером Таней Рахмановой по сценарию главного специалиста по истории русского коллекционирования рубежа XIX–XX веков Натальи Семеновой, премьера которого состоялась в мае 2021 года в ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Раписание:

13:00 — 14:00, «СЛОВО» о Переделкино

Основатели издательства, Наталия Аветисян и Григорий Ерицян обсудят с Тиной Катаевой, внучкой писателя Валентина Катаева, связь времен и наследие поселка, расскажут о Евтушенко, Вознесенском, и других известных жителях Переделкино.



15:00 — 16:00, дискуссия «Книга — не только текст»

Круглый стол с основателями издательства «Слово» Натальей Аветисян и Григорием Ерицяном, издателем и публицистом, со-основателем книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым, художником книги Евгением Корнеевым и литературным критиком Николаем Александровым о цельности текстового и визуального нарратива, комплексности восприятия книги.

Является ли книга объектом материальной культуры или носителем информации? Иллюстрации — это отдельное искусство или избыточность формы? Должна ли книга быть дешевой?



17:00 — 18:30, круглый стол «Личный вклад в культуру: почему коллекционирование так популярно?»

Исследование темы возросшего в последние годы значения культуры и искусства, популярности музеев, книжных проектов, интереса к коллекционерам и их коллекциям. Вместе с историками искусства, галеристами и коллекционерами обсудим передачу культурных ценностей следующим поколениям и стремление внести личный вклад в мировую культуру.

Участники дискуссии:

Наталия Семенова — историк искусства, биограф великих коллекционеров, автор книг о Сергее Щукине, братьях Морозовых, Илье Остроухове

Сурия Садекова — арт-критик, куратор, автор книг и статей об искусстве расскажет о западном опыте коллекционирования

Петр Дружинин — историк, эксперт в области редких книг и рукописей, соавтор трехтомника о частных собраниях русских антикварных книг «Музей книги»





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