Друзья издательства «Слово» соберутся в Переделкино

Есть только одушевленность
Лев Оборин о поэзии Василия Бородина11 июня 20211105
12 июня в Доме творчества Переделкино пройдет день издательства «Слово», в котором примут участие его друзья – эксперты, публицисты, художники, критики и историки.
Начало в 13:00, вход бесплатный по регистрации.
День издательства «Слово» начнется разговором с экспертами о книге как объекте материальной культуры, а вечером состоится просмотр отрывка из фильма «Морозовы. Без ума от искусства», снятого французским режиссером Таней Рахмановой по сценарию главного специалиста по истории русского коллекционирования рубежа XIX–XX веков Натальи Семеновой, премьера которого состоялась в мае 2021 года в ГМИИ имени А.С. Пушкина.
Раписание:
13:00 — 14:00, «СЛОВО» о Переделкино
Основатели издательства, Наталия Аветисян и Григорий Ерицян обсудят с Тиной Катаевой, внучкой писателя Валентина Катаева, связь времен и наследие поселка, расскажут о Евтушенко, Вознесенском, и других известных жителях Переделкино.
15:00 — 16:00, дискуссия «Книга — не только текст»
Круглый стол с основателями издательства «Слово» Натальей Аветисян и Григорием Ерицяном, издателем и публицистом, со-основателем книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым, художником книги Евгением Корнеевым и литературным критиком Николаем Александровым о цельности текстового и визуального нарратива, комплексности восприятия книги.
Является ли книга объектом материальной культуры или носителем информации? Иллюстрации — это отдельное искусство или избыточность формы? Должна ли книга быть дешевой?
17:00 — 18:30, круглый стол «Личный вклад в культуру: почему коллекционирование так популярно?»
Исследование темы возросшего в последние годы значения культуры и искусства, популярности музеев, книжных проектов, интереса к коллекционерам и их коллекциям. Вместе с историками искусства, галеристами и коллекционерами обсудим передачу культурных ценностей следующим поколениям и стремление внести личный вклад в мировую культуру.
Участники дискуссии:
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:20Музей архитектуры представит выставку «Архитектура памяти»
17:28Сериалы Хлебникова, Смирновой и Мещаниновой вошли в конкурс фестиваля «Пилот»
16:51Ретроспектива Сокурова пройдет в «Иллюзионе»
15:53Эрмитаж покажет книги из собрания Марка Башмакова
15:20Музей Москвы примет участие в фестивале о миграции и этнокультурном разнообразии
14:34Молодые музыканты выступят на благотворительном фестивале в Powerhouse
13:48Друзья издательства «Слово» соберутся в Переделкино
12:16Фестиваль современной поэзии пройдет в Петербурге
10 июня 2021
18:08Благотворительный аукцион в поддержку политзаключенных лишился площадкиВсе новости
Лев Оборин о поэзии Василия Бородина11 июня 20211105
Архив «Сине Фантома», выпуск седьмой11 июня 2021607
Художник Михаил Копылков — о том, как группа «Одна композиция» вывела советскую керамику 1970-х из статуса ДПИ11 июня 2021514
Алхимия, коллажи, старая реклама и границы авторства в зинах kalamazoo_art11 июня 2021538
Сергей Сдобнов и Ростислав Амелин о погибшем поэте11 июня 20212825
Новый советник по культуре при посольстве Швеции в России рассказывает о своих рабочих планах и о новом взгляде на места, к которым мы привыкли10 июня 20211406
«Бебиа, по моему единственному желанию»: дебют из программы Роттердама покажут в «Гараже». А пока о фильме рассказывает его режиссер10 июня 20211662
Алексей Конаков о том, чему астрология может научить нас, поменявших искусство вопроса на технику поискового запроса и уверенных в рациональности окружающих нас политик и технологий, которую еще следует доказать10 июня 20211686
Экскурсия по месту ссылки Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде вместе с фотографом Маргаритой Хатмуллиной10 июня 20211149
Владимир Дудченко, Наум Медовой и Никита Шохов о том, как выразить военную память средствами синтеза искусств9 июня 20211854
Андрей Курилкин о новом культурном пространстве в центре Москвы9 июня 20212087
Композитор и пианист — о новом альбоме «Оптический обман» на стихи Пушкина и Хармса, об ужасном слове «кроссовер» и об инкубаторе духовности9 июня 20212826