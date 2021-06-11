Фестиваль современной поэзии пройдет в Петербурге

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Объявлена первая волна участников фестиваля «Маяк» — крупнейшего фестиваля современной поэзии в России. Среди музыкантов и поэтов, которые выступят 31 июля на территории петербургского культурного кластера «Севкабель Порт», Айгель Гайсина, «Курара», Гречка, Вадик Королев, Людмила Петрушевская и Олег Нестеров.
Программа фестиваля разделена на блоки, выступления будут проходить на двух сценах: сцена «Порт» примет события основной программы, сцена «Прилив» будет отдана молодым и актуальным поэтам.
Сцену «Порт» откроет паблик-ток о поэзии будущего с участием поэта и медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, поэта и драматурга Андрея Родионова, куратора и арт-критика Лизы Савиной и редактора журнала «Афиша Daily», книжного обозревателя Егора Михайлова.
Вторая часть программы сцены «Порт» называется «Поэзия». В ней прочитают стихи солистка группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсина, Вадик Королев из инди-группы OQJAV и Демьян Кудрявцев, электронно-поэтическое шоу представят автор поэтических сборников Андрей Родионов и музыкант «Елочных игрушек» Александр Зайцев, со своими стихами и песнями выступит прозаик, драматург и поэтесса Людмила Петрушевская.
Программа перформансов сцены «Порт» познакомит публику с коллаборациями на стыке жанров. Одна из них – «Проклятые поэты» — посвящена юбилеям Шарля Бодлера и Теофиля Готье. Хедлайнер этой части программы — проект Zerolines группы «Мегаполис» и Олега Нестерова. Они представят интуитивный музыкальный перформанс, в котором потоковое видео сочетается с живым выступлением.
Фестиваль завершит большая музыкальная программа, в которой примут участие Гречка и группа «Курара». Музыкальная программа будет дополняться.
Днем на сцене «Прилив» будут читать свои произведения молодые и актуальные поэты, вечером на ней состоятся выступления инди-поп группы «Сверкай», проекта «Простывший пассажир трамвая №7» поэта Вани Пинженина, проекта Маши Шустровой и Ани Литоминой «Трипинадва» и петербургского музыканта Григория Полухутенко, а также фем-панк группы Perecore (Ирина Волынская, Сергей Ефимов).
Организаторы фестиваля «Маяк»: 42 Foundation и
«Севкабель Порт».
Билеты на фестиваль уже поступили в продажу на его сайте и на сайте пространства «Севкабель Порт».
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