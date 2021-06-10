Благотворительный аукцион в поддержку политзаключенных лишился площадки

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Сегодня, 10 июня, «Интерьерный театр» в Петербурге отказал в предоставлении пространства для проведения благотворительной выставки-аукциона в поддержку политических заключенных. Организаторы намерены провести ее в любом случае.
Выставка-аукцион «20.2» запланирована на 13 июня. Сегодня ее организаторам позвонили из «Интерьерного театра» и рассказали об угрозах и давлении силовиков.
«Из-за страха за театр, за свои жизни и жизни своих близких, "Интерьерный театр" был вынужден отказать нам в проведении мероприятия у них. Эта новость только еще раз убедила нас в правильности наших позиций и стала знаком того, что все наши действия сейчас правильны и выставку необходимо провести любым способом», — сообщают организаторы выставки-аукциона.
Они нашли для нее новое место и решили не разглашать его до воскресенья. «Для удобства мы завели гугл-форму, в которую вы можете вписать любой удобный для вас способ связи и в день проведения выставки мы пришлем вам адрес, по которому всё будет происходить. Для того, чтобы получить ссылку на форму, напишите в личные сообщения выставки», — говорится в сообщении.
Выставка «20.2» организована по мотивам «Весеннего показа картин на свежем воздухе», который должен был пройти 2 мая на площади Искусств, но был сорван правоохранительными органами. Выставленные картины были изъяты, а организаторы задержаны и осуждены на 10 и 8 суток по статье 20.2 о нарушениях на акциях протеста, к которой отсылает название проекта.
Срыв показа заставил организаторов выставки «20.2» задуматься о причинах, приведших к задержаниям, и поставил перед ними вопрос: возможно ли в России открытое политическое высказывание в искусстве? Они обратились к художникам с просьбой рассказать о своем видении политической ситуации в стране и местом самого художника в ней. Итогом станут представленные на выставке работы.
Участники выставки: Zoom, Явь, Слава ПТРК, Миша Маркер, Павел Крисевич, Настя Коп, Хиоши МСК, Net Street art, MV picture, Дима Юдоли, Евгений Collins, New Scale, Omberman, Иван Петров.
Также было решено провести аукцион, половина выручки которого будет перечислена в поддержку заключенных, осужденных по политическим статьям: уличному художнику Хададу, художнице Юлии Цветковой, а также родственникам фигурантов «Дворцового дела» и дела «Нового величия».
Выставка откроется в 17:00, аукцион начнется в 19:00. Принять в нем участие можно будет как онлайн, так и офлайн.
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