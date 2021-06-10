В ММОМА пройдет выставка Арсения Жиляева

© ММОМА

25 июня в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется персональная выставка Арсения Жиляева «Будни распознавателя образов».

Как сообщает сайт ММОМА, в своем новом проекте художник продолжает спекулятивное исследование возможностей музейной выставки как самой доступной на сегодня технологии достижения бессмертия.

Выставка строится вокруг вымышленной космической истории. Исследовательская группа Центра экспериментальной музеологии обнаружила на орбите летательный аппарат — межгалактический грузовой корабль «ТЕНЕТ». Сенсационная находка была передана в Институт овладения временем для дальнейшего изучения. По сообщениям сотрудников института, людей на борту «ТЕНЕТ» не обнаружено — судно пилотировалось искусственным интеллектом. Специалистами было установлено, в результате отклонения от курса космолет потерял связь с Землей и провел более 12 600 лет в открытом космосе (точку следования и назначение груза выяснить не удалось).

Материалом для этой операции послужила история искусства. Используя ее в качестве информационного массива, искусственный интеллект сконструировал блоки исторического повествования, которые приняли форму художественной выставки.

«"Будни распознавателя образов" — это мистификация в жанре нон-фикшн, тотальная симуляция некоего невероятного события, которая в игровой форме вовлекает зрителя в фантастическое путешествие то ли во времени, то ли к самым границам Вселенной, — говорит куратор выставки Алексей Масляев. — Решится ли зритель дойти до конца этого захватывающего квеста? Белый кролик уже прыгает — правда, не в кроличью, а в кротовую нору. Приключение начинается».

В экспозиции будут представлены более ста вышивок на холстах, объекты из плексигласа, слайды и неоновые вывески. Один из залов станет визуализацией вольной трактовки спальни из финала фильма «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Также на выставке можно будет увидеть произведения искусства, созданные нейросетью. Они будут сгенерированы из архива предыдущих выставок ММОМА.

Выставка Арсения Жиляева «Будни распознавателя образов» в ММОМА продлится до 19 сентября.

Проект реализован совместно с компанией Smart Art при поддержке генерального партнера ПАО «Промсвязьбанк» и группы компаний «Отечественные системы и технологии»







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