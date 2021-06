Пятьдесят фильмов со всего мира покажут на фестивале «Докер»

Кадр из фильма «Прекрасное: Истории с космической станции» © MIDFF

С 18 по 27 июня в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта «КАРО.Арт» пройдет VII Международный фестиваль документального кино «Докер», на котором впервые в России можно будет увидеть 50 фильмов из 30 стран мира.

Продажа билетов на фестивальные показы уже открыта на сайте «КАРО.Арт».

В программе фестиваля «Докер-2021» призеры и участники крупнейших кинофестивалей 2020 и 2021 годов: Берлинале и Венецианского фестиваля, кинофестиваля в Торонто, а также IDFA, Hot Docs, Dok Leipzig и других фестивалей неигрового кино.

По итогам двух основных конкурсных программ — полного и короткого метра — международное жюри и зрители присудят призы в восьми номинациях. Параллельно пройдут показы специальных секций: «Let IT Dok!» об IT-технологиях, секции неигровых фильмов для детей и семейного просмотра «DOKer Kids», программы о ментальном здоровье «Док Терапия» и программы «Новая школа», которая представит работы начинающих документалистов.

В основной конкурсной программе участвуют 11 фильмов. Один из них, триллер «Портрет» (Portrayal) канадского режиссера Билли Минтца, будет показан на открытии фестиваля. После показа автор обсудит свою картину со зрителями по видеосвязи, модерировать обсуждение будет кинокритик Алиса Таежная.

Три из 15 фильмов второй по значимости конкурсной программы фестиваля — программы короткого метра — созданы российскими режиссерами. Это «Трудно быть другом» Михаила Горобчука, «Будьте здоровы» Татьяны Чистовой и «Бегство» Никиты Попкова.

Закроется фестиваль 27 июня картиной британского режиссера Клэр Льюинс «Прекрасное: Истории с космической станции» (The Wonderful: Stories from the Space Station).

Помимо Москвы показы фильмов из программы «Докера-2021» пройдут в Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле.







