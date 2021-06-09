В Красноярске пройдет немецко-российская выставка

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С 17 июня по 31 октября в красноярском музейном центре «Площадь Мира» будет проходить выставка проектов, придуманных 34 художниками и арт-группами из Берлина и реализованных более ста жителями Красноярска. Выставка организована Гёте-Институтом в Новосибирске совместно с Музейным центром «Площадь Мира» и куратором Тибо де Ройтером в рамках Года Германии в России 2020/21 специально для XIV Красноярской музейной биеннале, страной-гостем которой является Германия.
Как сообщают организаторы, «Очумелая выставка» отражает реалии художественного производства с момента изобретения редимейда в начале XX века и расцвета концептуализма в 1970-х годах. Несмотря на одну из революционных идей современного искусства, согласно которой автор идеи и создатель произведения могут быть разными людьми, многие посетители музеев по-прежнему воспринимают экспонаты как уникальные авторские объекты ручной работы.
В качестве оммажа выставке «Проекты: Пирс 18», представленной в 1971 году в нью-йоркском Музее современного искусства (МоМА) и состоящей из работ, выполненных фотографом Гарри Шунком по инструкциям участников, организаторы попросили художников из различных сфер искусства, включая изобразительное искусство, аудио- и видеоискусство, скульптуру, моду и фотографию, разработать инструкции по созданию художественных произведений.
Каждый участник подготовил свои творческие указания, различающиеся по степени детализации, поэтичности и сложности. Создатели из Красноярска — художники, мастера и любители — воспользовались этими инструкциями, чтобы продемонстрировать свои творческие способности и исследовать новые техники.
Выставка является центральным проектом XIV Красноярской музейной биеннале в рамках Года Германии в России 2020/2021, организованного Посольством Германии в Москве, Гёте-Институтом и Российско-Германской внешнеторговой палатой (AHK).
Инициаторами проекта выступили Пер Брандт, директор Гёте-Института в Новосибирске, и Сергей Ковалевский, и.о. директора Музейного центра «Площадь мира».
Автор идеи и куратор — Тибо де Ройтер (Берлин), при содействии Анастасии Безвершук (Красноярск).
Художники (Берлин):
Алиса Бергер, Барбара Брайтенфелльнер, Каан Булак, Альберт Вайс, Феликс Леон Вестнер, Клаудио Гобби, Мартин Дамманн, Тобиас Досталь, Cеcиль Дюпакье, Вадим Захаров, Лу Кантор, Роберт Липпок, Агнес Мейер-Брандис, Ульрике Мор, Мару Муштриева, Олаф Николай, Ан Пенхюзен, Альбрехт Пишель, Тим Плампер, Мари Риф, Тим Тецнер, Саймон Фейтфулл, Фридерике Фельдманн, Зохар Фрайман, Катя Фуке, Брендан Хауэлл, Олаф Хольцапфель, Глория Цайн, Тобиас Цилони, Майя Швайцер, Хайди Шпекер, Уильям Энгелен, Рольф Юлиус, BIEST.
Создатели (Красноярск):
Игорь Акулов, Ульяна Афанасьева, Анастасия Безвершук, Роман Белецкий, Роман Бобрышов, Дарья Бралкова, Олег Дитз, Александр Закиров, Иван Зуйков, Диана Иванова, Валерия Ковальчук, Игорь Лазарев, Степан Литвинов, Вадим Люк, Евгения Маркова, Владислава Мицукова, Мари Вуд Немзук, Катерина Семушкина, Наталья Скиданова, Евгения Сусакина, Иван Усякин, Надежда Усякина, Екатерина Хиновкер, Стас Шарифуллин, Дмитрий Штифонов, D3mark0 и многие другие.
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