Российский национальный оркестр устраивает фестиваль в «Царицыно»

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Со 2 по 4 июля в Государственном музее-заповеднике «Царицыно» в Москве пройдет Первый Летний фестиваль Российского национального оркестра (РНО). На пяти концертах фестиваля выступят солисты и коллективы РНО, пианисты Андрей Гугнин, Александр Гиндин, Константин Емельянов, баянист Айдар Гайнуллин и другие российские исполнители.
Как сообщает пресс-служба РНО, концерты Летнего фестивал пройдут под открытым небом. Расписание опубликовано на сайте оркестра.
Фестиваль откроется программой из произведений Моцарта и Шуберта 2 июля (начало в 20:00). В фортепианном концерте №23 Моцарта солировать будет пианист Константин Емельянов, обладатель третьей премии и бронзовой медали XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Во втором отделении прозвучит Симфония №5 Шуберта. За пульт РНО встанет дирижер Большого театра Алексей Богорад.
В программе камерного дневного концерта 3 июля (начало в 15:00) Фортепианный квинтет Сезара Франка и Секстет для духовых и фортепиано Людвига Тюйе в исполненинии солистов РНО и пианистов Андрея Гугнина и Александра Гиндина.
Вечерний концерт 3 июля (начало в 19:00) откроется сочинением современного литовского композитора и виолончелиста Арвидаса Мальциса «Mozart Games». Программу продолжит Концерт для гобоя, скрипки, виолончели и оркестра Антонио Сальери, солирующие партии в котором исполнят музыканты РНО Ольга Томилова (гобой), Ольга Чепижная (скрипка) и Всеволод Гузов (виолончель). Завершит вечер Третья симфония Шуберта. Концерт пройдет под управлением главного дирижера Ростовского академического симфонического оркестра Валентина Урюпина.
На концерте для всей семьи 4 июля (начало в 14:00) более двадцати солистов РНО представят литературно-музыкальную композицию Андрея Рубцова «Однажды все тут объявились», которая познакомит публику с инструментами симфонического оркестра. В качестве чтеца выступит актер театра и кино Павел Галич.
В тот же день фестиваль завершится гала-программой (начало в 17:00) с участием солистов РНО Максима Рубцова (флейта), Владислава Лаврика (труба) и Сергея Елецкого (кларнет). Прозвучат произведения Вивальди, Гуммеля, Россини, Пьяццоллы. В качестве пригашенного гостя с РНО выступит баянист Айдар Гайнуллин, он исполнит «Татарскую фантазию» Михаила Плетнева. За дирижерский пульт РНО встанет художественный руководитель и главный дирижер Армянского государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян.
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