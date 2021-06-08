В Москве пройдет выставка Александра Гронского

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10 июня в московской галерее Pennlab Gallery откроется выставка «Время и место», на которой будут представлены проекты, созданные за последние 15 лет фотографом Александром Гронским — «Пастораль», «2018», «Схема» (совместно с Ксенией Бабушкиной), а также его новые, ранее не выставлявшиеся работы.
Главный объект исследования Александра Гронского — фотография и сам акт видения, сообщают организаторы выставки. Собранные в группы изображения городских пейзажей кажутся на первый взгляд одинаковыми, но по мере внимательного вглядывания раскрывают всё большее количество отличий.
Возникающие вопросы — «Это одна детская площадка в разное время или три разных?»; «Куда пропал дом на этой фотографии?» — не имеют ответа. Один и тот же набор элементов оказывается способен раз за разом повторяться в почти неизменном виде в пространстве, другие объекты претерпевают сложные трансформации во времени. Между соседними изображениями может быть зазор в несколько метров, а может быть — в десятилетие, время и место вступают в обманчивые взаимодействия.
Проект Гронского, кажущийся сложнейшей головоломкой в пространстве и времени, ставит под вопрос восприятие изображения, как правдивого документа «реальности», и одновременно с этим — разрушает автоматизм восприятия реальности как таковой. Проект наглядно демонстрирует, что фотография, даже будучи предельно документальной, обманывает, но только если мы сами готовы себя обмануть.
Александр Гронский — лауреат российских и зарубежных премий в области фотографии и современного искусства. Его работы находятся в коллекциях Statoil, Foam Museum, Aperture Foundation и Maison Européenne de la Photographie. Александр Гронский — призер Foam Paul Huf Award, Aperture Portfolio Prize, World Press Photo, Linhof Young Photographer Award, номинант премии Кандинского, призер премии «Инновация», участник выставки Sense of Place (BOZAR).
Работы из проекта выставлялись в Париже (Polka Gallerie), Берлине (KVOST), Риге (ISSP Gallery), Tокио (Yuka Tsuruno Gallery). Выставка «Время и место» в Pennlab Gallery станет премьерой проекта в России.
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