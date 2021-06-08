ЦК19 запускает программу поддержки молодого искусства

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11 июня выставкой сибирской художницы Маяны Насыбулловой Центр культуры ЦК19 в Новосибирске откроет программу поддержки молодого современного искусства «Траектории». Генеральный партнер программы — Фонд Михаила Прохорова.
Как сообщает сайт ЦК19, программа «Траектории» призвана пригласить к диалогу современных художников и кураторов и создать вместе значимые художественные высказывания. С июня 2021 по январь 2022 года в выставочной программе ЦК19 будут реализованы четыре кураторских проекта современного искусства — экспериментальные выставки, лаборатории и групповые проекты.
Первыми участниками «Траекторий» станут художница Маяна Насыбуллова, междисциплинарная группа «МЫК», куратор, преподаватель и художник Александр Никольский, а также художник, исследователь и активист Митя Главанаков.
«”Траектории” — своего рода эксперимент для выставочной программы ЦК19, — говорит продюсер проекта Ангелина Бурлюк. — Поскольку это первый опыт, в этом году команда приняла решение пригласить кураторов и художников, с которыми институция сотрудничала прежде. Все выставки также станут для участников экспериментом: это либо производство абсолютно нового проекта, либо расширение и углубление существовавших ранее высказываний, работа с нехарактерными для участников медиумами или лаборатории, более ориентированные на процесс, чем на результат. Ранее такие выставки было сложно реализовать в силу ограниченности или отсутствия ресурсов. Но благодаря поддержке Фонда Михаила Прохорова мы предоставим приглашенным участникам гонорар и бюджет для производства проекта. Сейчас мы тестируем формат, в надежде, что такая программа станет ежегодной, и в ней смогут принять участие деятели, с кем в ЦК19 ранее не работали».
Трансмедийный проект Маяны Насыбулловой «Фаза: переход» — исследование телесности, критическое выявление социальных и биологических представлений о теле, его психофизических границах, а также репрезентации в культурном поле.
Проект состоит из перетекающих в друг друга художественных медиумов: графической серии, фильма, слепков и сонифицированных скульптур. В центре внимания Маяны Насыбулловой оказывается поиск возможностей освобождения тела от травм, внутренних конфликтов и процессов объективации.
В рамках публичной программы к выставке 11 июня, в день вернисажа, Маяна Насыбуллова проведет медитативный перформанс и сыграет шумовую музыку на своих объектах. 12 июня в 14:00 состоится встреча c художницей.
Партнер выставки — галерея Anna Nova (Петербург)
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