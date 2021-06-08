Музей «Гараж» представит ретроспективу Аббаса Киаростами

Кадр из фильма «Вкус вишни» © Janus Films

С 30 июня по 8 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдет большая ретроспектива классика мирового кино, иранского режиссера Аббаса Киаростами.

Как сообщают организаторы, в программу ретроспективы включены все полнометражные картины Аббаса Киаростами, а также его редкие короткометражные и документальные работы. Бóльшая часть фильмов будет показана в отреставрированном виде.

Ретроспектива будет разделена на пять блоков:



В летнем кинотеатре Garage Screen и в лектории музея «Гараж» будет проходить публичная программа, посвященная истории и культуре Ирана, кинематографу Аббаса Киаростами и других иранских режиссеров.

Кроме того, «Гараж» выпустит эссе французского философа Жан-Люка Нанси «Очевидность фильма: Аббас Киаростами». Книга станет первой в специальной серии Garage Screen, посвященной киноискусству.

Ретроспектива проводится при поддержке партнера Garage Screen — Газпромбанка







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