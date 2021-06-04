Выставка достижений Новой Гениальности Казахстана откроется в ЦИМе

С 10 по 13 июня в Центре имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве пройдет выставка «New Genius Qazaqstan», на которой будут представлены работы ведущих деятелей в области Новой Гениальности Казахстана.

Как сообщают организаторы, арт-группа ORTA, выставка приурочена к 30-летию ЦИМа и независимости Казахстана, 130-летию художника и писателя Сергея Калмыкова и 160-летию композитора Дины Нурпеисовой.

Ядром экспозиции станет проект «Священные экспозиции» художницы Александры Морозовой, которая в течение локдауна с помощью традиционного казахского способа вышивки крючком «бiз кесте» вышивала жизнеутверждающие фразы Сергея Калмыкова. В результате получились 50 полотен-скрижалей, которые будут расположены по всему пространсву ЦИМа.

В фойе на пятом этаже ЦИМа можно будет увидеть работы фото- и видео-дизайнера Дарьи Джумеля, объединенные в серию «Видимое Проявление Высшего Измерения».

На лестнице центра с первого по седьмой этаж будет экспонироваться медиапроект Института Реального Абаеведения «Видеобиблия Абай», нацеленный на исследование влияния стихов казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева на мировые процессы. На четвертом этаже расположатся «Институт Ментальных Облачных Технологий», проект художницы и музыканта Acell, и интерактивная инсталляция «ФУТУРОСТАН» художницы Сабины Куангалиевой.

11 июня на сцене ЦИМа в рамках фестиваля NONAME 2021 состоится мировая премьера дзен-феерии «Первый Атомический Бомбоотражатель», копродукции группы ORTA и Центра имени Вс. Мейерхольда.

«Атомический Бомбоотражатель — изобретение Сергея Калмыкова по преобразованию разрушительной энергии в созидательную. — говорится в сообщении на сайте ЦИМа. — Дзен-феерия "Первый Атомический Бомбоотражатель" — это гигантская инсталляция площадью 1000 кв.м, это 20 священных экспозиций, вышитых вручную, это костюмы для зрителей из 32 000 листов бумаги, это Хрупкий Оркестр из сотни домбр и двухсот лампочек, это группа прославления из двадцати роботов. В "Первом Атомическом Бомбоотражателе" отображена суть Теории Новой Гениальности — величайшей системы подхода к искусству, науке и жизни, которая способна изменить мир».

7 июня в Электротеатре Станиславский состоится презентация книги Сергея Калмыкова «Первый том Романа в тысячи томах» и пройдет открытая дискуссия о Теории Новой Гениальности.

«Первый том Романа в тысячи томах» — первая из серии книг с текстами и рисунками Сергея Калмыкова. В книгу вошли некоторые из его теоретических разработок в области практической гениальности, несколько научно-фантастических эссе, а также знаменитые восемь законов создания шедевра.







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