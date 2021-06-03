Объявлены финалисты «Инновации-2021» в номинации «Книга года»

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Экспертный совет номинации «Книга года» государственной премии в области современного искусства «Инновация-2021» определил шорт-лист из пяти книг.
Как сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в список вошли:
Экспертный совет номинации «Книга года»: Екатерина Андреева (Петербург), Филипп Дзядко (Москва), Александр Извеков (Москва), Дмитрий Мордвинцев (Москва) и Юрий Сапрыкин (Москва).
Победителей в номинации «Книга года», а также в других конкурсных номинациях премии — «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект», «Региональный проект», — определит жюри, в состав которого вошли:
Церемония награждения лауреатов премии «Инновация-2021» пройдет в Нижнем Новгороде 27 августа.
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