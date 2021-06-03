Объявлены финалисты «Инновации-2021» в номинации «Книга года»

© Премия «Инновация-2021»

Экспертный совет номинации «Книга года» государственной премии в области современного искусства «Инновация-2021» определил шорт-лист из пяти книг.

Как сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в список вошли:

Иван Новиков — каталог «Иван Новиков. Каталог»;

Андрей Смирнов — монография «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века»;

Зинаида Стародубцева — сборник «Русские художники за рубежом. 1970–2010-е годы»;

Антонина Трубицына — исследование «Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации в России. 2000–2020»;

Сергей Ушакин, эссе «Медиум для масс — сознание через глаз: фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России».



Экспертный совет номинации «Книга года»: Екатерина Андреева (Петербург), Филипп Дзядко (Москва), Александр Извеков (Москва), Дмитрий Мордвинцев (Москва) и Юрий Сапрыкин (Москва).

Победителей в номинации «Книга года», а также в других конкурсных номинациях премии — «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект», «Региональный проект», — определит жюри, в состав которого вошли:

Наиля Аллахвердиева — директор Музея современного искусства PERMM (Пермь);

Павел Пригара — директор ЦВЗ «Манеж» (Петербург);

Олеся Туркина — куратор, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея (Петербург);

Софья Троценко — арт-продюсер, основатель Центра современного искусства «Винзавод» (Москва);

Василий Церетели — исполнительный директор Московского музея современного искусства (Москва).



Церемония награждения лауреатов премии «Инновация-2021» пройдет в Нижнем Новгороде 27 августа.







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