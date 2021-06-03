Фестиваль Ильдара Абдразакова принимает заявки на мастер-классы в Новосибирске и Астрахани

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Сегодня, 3 июня, начался прием заявок от молодых певцов на участие в мастер-классах, которые организует в Новосибирске и Астрахани IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.
Фестиваль Ильдара Абдразакова открылся в Уфе 27 мая, его участникам предстит впервые выступить с концертами в пяти городах — Новосибирске, Томске, Тюмени, Тобольске и Астрахани.
В начале и в конце регионального тура Ильдар Абдразаков и другие звезды мировой оперной сцены проведут мастер-классы для молодых вокалистов: 27 июня – в Новосибирской филармонии, 5 июля — в Астраханском театре оперы и балета.
Для участия в мастер-классах певцам необходимо пройти предварительный онлайн-отбор, который лично проведут Ильдар Абдразаков и коучи фестиваля на основе присланных видеозаписей.
Заявки принимаются до 20 июня по адресу abdrazakovfest4@gmail.com. На момент подачи заявки участник должен быть старше 20 и моложе 32 лет. К письму необходимо приложить видеозапись исполнения арии/романса русского или зарубежного композитора, а также краткую информацию о кандидате (Ф.И.О, дата рождения, город проживания, музыкальное образование, контактный телефон и адрес электронной почты для обратной связи).
Результаты отбора будут объявлены 21 июня на сайте и в социальных сетях Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.
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