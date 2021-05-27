В Уфе открывается фестиваль Ильдара Абдразакова

© Александр Шапунов / Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова

Сегодня, 27 мая, на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе состоится торжественная церемония открытия IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.

Открытие фестиваля Ильдар Абдразаков приурочил ко дню рождения своего педагога Миляуши Муртазиной. Поздравить ее с 95-летием певец пригласил оперных звезд и лучших выпускников класса знаменитого профессора: Елену Стихину, Василия Ладюка, Владислава Сулимского, Аскара Абдразакова, Диляру Идрисову, Альфию Каримову, Идриса Газиева, Владимира Копытова, Раиля Кучукова, Владимира Белова. В сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

Вместе с Ильдаром Абдразаковым на фестивале выступят Елена Стихина, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Аскар Абдразаков и другие звезды оперы.

К ним присоединятся молодые вокалисты, в том числе выбранные по результатам февральских мастер-классов: Ирина Котова (сопрано), Анастасия Лерман (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Кирилл Белов (тенор), Арсений Яковлев (тенор), Рауф Тимергазин (баритон), Дмитрий Чеблыков (баритон).

В 2021 году фестиваль будет проходить в семи городах. Помимо Уфы это Новосибирск (28 июня), Томск (30 июня), Тюмень (1 июля), Тобольск (3 июля) и Астрахань (7 июля).

Образовательная программа и гала-концерт прошли в Москве в феврале. Многие из молодых вокалистов были приглашены в региональный тур и на зарубежные проекты Ильдара Абдразакова. Образовательная программа фестиваля продолжится в Новосибирске и Астрахани.

IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова организует учрежденный им в 2016 году Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. С момента основания в 2018 году события фестиваля увидели более 10 000 человек и многомиллионная аудитория телевизионных и онлайн-трансляций, а в образовательной программе приняли участие около 500 молодых вокалистов.

Генеральный спонсор фестиваля — Банк ВТБ







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