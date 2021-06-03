Издательство «Бослен» проводит распродажу

До 7 июня проходит акция издательства «Бослен», специализирующегося на выпуске оригинальных нон-фикшн изданий и альбомов. В интернет-магазине издательства можно купить книги со скидкой до 40%.

Об этом сообщает сайт издательства «Бослен».

«В первую неделю июня должен был пройти книжный фестиваль "Красная площадь", который в этом году пройдет двумя неделями позже. Но мы решили не нарушать традиции и предложить наш ассортимент по специальным ценам, которые подготовили к этому фестивалю», — говорится в сообщении.

Сейчас в интернет-магазине доступны скидки на 86 книг, в том числе фундаментальное научное издание «Зангези» Велимира Хлебникова под редакцией Андрея Россомахина, «Поэзия в мертвой петле. Мандельштам и авиация» Юрия Левинга, «Танец: Опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перформансы. Антология текстов о танце» Ирины Сироткиной, альбом «Писатели рисуют. Гоголь.Тургенев. Достоевский. Когда изображение служит слову».







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