Издательство «Бослен» проводит распродажу

Мэтью Херберт: «Я пытаюсь найти способ услышать Вселенную»
Британский музыкант, который пробует осмыслить мир через шум, — об альбоме из миллиарда звуков, недооцененной революции и агентстве звуковых путешествий3 июня 2021516
До 7 июня проходит акция издательства «Бослен», специализирующегося на выпуске оригинальных нон-фикшн изданий и альбомов. В интернет-магазине издательства можно купить книги со скидкой до 40%.
Об этом сообщает сайт издательства «Бослен».
«В первую неделю июня должен был пройти книжный фестиваль "Красная площадь", который в этом году пройдет двумя неделями позже. Но мы решили не нарушать традиции и предложить наш ассортимент по специальным ценам, которые подготовили к этому фестивалю», — говорится в сообщении.
Сейчас в интернет-магазине доступны скидки на 86 книг, в том числе фундаментальное научное издание «Зангези» Велимира Хлебникова под редакцией Андрея Россомахина, «Поэзия в мертвой петле. Мандельштам и авиация» Юрия Левинга, «Танец: Опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перформансы. Антология текстов о танце» Ирины Сироткиной, альбом «Писатели рисуют. Гоголь.Тургенев. Достоевский. Когда изображение служит слову».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:57Объявлены финалисты «Инновации-2021» в номинации «Книга года»
16:36Фестиваль Ильдара Абдразакова принимает заявки на мастер-классы в Новосибирске и Астрахани
15:59Российские фильмы отобраны в программу Каннского фестиваля
13:47Фонд «Нужна помощь» запустил сбор средств на издание книги о волонтерах
12:32Пермская опера завершит сезон «Иолантой»
12:10Издательство «Бослен» проводит распродажу
11:16В «Октябре» покажут ранние фильмы Анджея Жулавского
2 июня 2021
20:37Назван лауреат Международного Букера
18:12Джоди Фостер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»Все новости
Британский музыкант, который пробует осмыслить мир через шум, — об альбоме из миллиарда звуков, недооцененной революции и агентстве звуковых путешествий3 июня 2021516
Премьеры в Перми и философия балетного восприятия2 июня 20211363
Но на ораторию Мендельсона под управлением Максима Емельянычева их нисколько не было жалко2 июня 20211499
Алиса Ложкина и Лиза Готфрик вспоминают легендарного одесского концептуалиста31 мая 20212574
Биоарт как стремление потерять цельное тело ради горизонтального мира31 мая 20212787
Премьера «Орлеанской девы» на XXIX фестивале Мариинского театра «Звезды белых ночей»31 мая 20213204
Вспоминаем «бандитские 90-е» и «сытые нулевые» под сборник лучших треков бунтарской электропанк-группы31 мая 20212934
Вадим Гаевский — Павел Гершензон: новые «Разговоры о русском балете». Часть III28 мая 20215461
Анна Гор — о выставке «Третья идея» к 100-летию А.Д. Сахарова в нижегородском Арсенале28 мая 20214896
Архив «Сине Фантома», выпуск пятый28 мая 20215145
Беседа Елены Макаровой с Яном Раухвергером28 мая 20214913
Тексты из сталинского учебника в исполнении Десятникова и Курентзиса имели оглушительный успех28 мая 20215425