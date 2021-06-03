В «Октябре» покажут ранние фильмы Анджея Жулавского

Кадр из фильма «Третья часть ночи» © Studia Filmowe Kadr

С 3 июня по 9 июля проект «Каро.Арт» и Польский культурный центр в Москве представят в киноцентре «Октябрь» ретроспективу ранних фильмов режиссера Анджея Жулавского (1940-2016). Ретроспективу откроет кинокритик Денис Вирен.

Расписание приводится на сайте «Каро.Арт»:



«Анджей Жулавский — один из самых ярких и провокационных творцов своего времени, ставший классиком. Каждая из лент, которые вошли в репертуар ретроспективы, заслуживает особого внимания. У поклонников "Каро.Арт" появится уникальная возможность увидеть необычные картины, являющиеся наследием высокого кинематографа. Здесь важно подчеркнуть новизну события, ведь ранние фильмы, да и сама ретроспектива режиссера пройдут в Москве впервые», — приводит ТАСС слова вице-президента сети «Каро» по репертуарному планированию Майи Манеровой.







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