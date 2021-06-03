 
11:16 3 июня 2021Новости
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В «Октябре» покажут ранние фильмы Анджея Жулавского

News_detailed_pictureКадр из фильма «Третья часть ночи»© Studia Filmowe Kadr

С 3 июня по 9 июля проект «Каро.Арт» и Польский культурный центр в Москве представят в киноцентре «Октябрь» ретроспективу ранних фильмов режиссера Анджея Жулавского (1940-2016). Ретроспективу откроет кинокритик Денис Вирен.

Расписание приводится на сайте «Каро.Арт»:

  • 3 июня
    «Третья часть ночи» (Trzecia część nocy, Польша, 1971)

  • 10 июня
    «Павончелло» (Pavoncello, Польша, 1969)
    «Песнь торжествующей любви» (Pieśń triumfującej miłości, Польша, 1967)

  • 18 июня
    «На серебряной планете» (Na srebrnym globie, Польша, 1987)

  • 28 июня
    «Дьявол» (Diabeł, Польша, 1972)

  • 9 июля
    «Главное — любить» (L'important c'est d'aimer, Франция-Италия-ФРГ, 1974)


«Анджей Жулавский — один из самых ярких и провокационных творцов своего времени, ставший классиком. Каждая из лент, которые вошли в репертуар ретроспективы, заслуживает особого внимания. У поклонников "Каро.Арт" появится уникальная возможность увидеть необычные картины, являющиеся наследием высокого кинематографа. Здесь важно подчеркнуть новизну события, ведь ранние фильмы, да и сама ретроспектива режиссера пройдут в Москве впервые», — приводит ТАСС слова вице-президента сети «Каро» по репертуарному планированию Майи Манеровой.



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