Живопись сиенской школы покажут в Пушкинском музее

Бартоло Ди Фреди. Святой Лаврентий крестит в темнице узника Луциллия и возвращает ему зрение. Сиена, 1330/1335 – 1410. Дерево, темпера © Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина

С 25 июня по 3 октября в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет выставка «Сиена на заре Ренессанса», которая представит искусство живописцев, работавших в XIII–XV веках в Сиене.

Как сообщает сайт ГМИИ, отобранные для московской выставки произведения обладают особой ценностью и лишь в исключительных случаях покидают стены родных музеев.

В экспозицию войдут произведения из собрания Национальной пинакотеки в Сиене, Государственного архива Сиены и музеев Тосканы. Выставка впервые представит российской публике сиенскую школу живописи, расскажет о ее эволюции с XIII по XV век и исключительной значимости в период, непосредственно предшествовавший эпохе Возрождения.

«Для российского зрителя знакомство с произведениями сиенской живописи XIII–XV веков имеет особое значение, — отмечают организаторы выставки, — именно на это время приходится расцвет древнерусской иконописи, продолжавшей сохранять верность византийской традиции. Одна из задач проекта — познакомить посетителей с собранием Национальной пинакотеки Сиены, одного из крупнейших и значимых музеев Италии, в котором особенно полно представлена местная школа живописи».

На выставка можно будет увидеть работы Сеньи ди Бонавентуры, Уголино ди Нерио, Никколо ди Сенья, Симоне Мартини и других представителей сиенской школы. Также в числе уникальных экспонатов из Италии деревянные таблички «таволетты Биккерны», расписанные лучшими художниками Сиены,

Собрание ГМИИ будет представлено на выставке подписным «Распятием» Сеньи ди Бонавентуры, двумя створками полиптиха Сансеполькро художника Сассетты, а также произведениями Андреа ди Бартоло, Сано ди Пьетро, Маттео ди Джованни, Гвидоччо Коццарелли, Бернардино Фунгаи и других мастеров.

Выставка организована при поддержке Посольства Италии в Москве и входит в программу перекрестного года музеев России и Италии 2021/2022







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