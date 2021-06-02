«Эшколот» устраивает медленное чтение Михаила Генделева

Илья-пророк два часа уволок Илья
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7 и 8 июня в московском клубе «Дом 16» пройдут семинары медленного чтения стихотворений Михаила Генделева (1950-2009), организованные культурно-образовательным проектом «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис». Ведущий — литературный критик Александр Гаврилов.
Начало семинаров в 20:00, возможно очное и заочное участие, регистрация — здесь.
Генделев писал по случаю: «Поэтический субъязык не существует сам по себе, а является теневым — в отношении языка бытового (в том числе и литературного, письменного). Основным же показателем, отличающим слово поэтическое от слова как такового, являлась и является другая дорога слова, верней другая его геометрия – оно располагалось в ином пространстве — звук в тишине, отсюда — иная акустика». Этот крошечный этюд соединил в себе предельное внимание к языку и собственно поэтическую технику важнейшего автора израильской русскоязычной поэзии.
Александр Гаврилов вместе со слушателями попробует за две встречи понять, что израильский поэт Михаил Генделев хотел сделать с русским стихом, и как далеко он успел продвинуться.
14 июня «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис» организует онлайн-обсуждение книги стихов Йегуды Амихая «Сейчас и в другие дни» в переводах Александра Бараша, вышедшей в этом году в издательстве «Кабинетный ученый» (серия «InВерсия»).
Начало в 20:00, регистрация — здесь.
О том, как израильский поэт смог наконец обрести свой «русский голос», и как настроить смесь библейского иврита с израильским жаргоном на нужный тембр, будут разговаривать иерусалимский поэт и прозаик Александр Бараш и филолог Юрий Левинг.
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