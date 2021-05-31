Фестивальный центр Beat Film Festival откроется в «Октябре»

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С 3 по 16 июня в московском киноцентре «Каро Октябрь» будет работать Фестивальный центр, организованный фестивалем документального кино Beat Film Festival совместно с банком Точка.
Как сообщают организаторы, каждый день в Фестивальном центре будут проходить бесплатные события, дополняющие кинопрограмму Beat Film Festival, а кроме того, тут можно будет отдохнуть, встретиться с друзьями, поработать и купить мерч.
В программе события самого разного формата: от дебатов и креативных консультаций до открытой записи подкастов и listening-сессий.
Героями паблик-токов серии «От первого лица» станут визионеры и новаторы из разных индустрий. Среди спикеров основатель студии интерактивных медиа Sila Sveta Александр Ус, креативный директор и основатель независимого креативного агентства SLAVA Денис Лапшинов, основатель некоммерческого образовательного проекта «Кружок» Сергей Нугаев, режиссер Ладо Кватания, блогер и энтузиаст бега Саша Боярская, архитектор Борис Бернаскони.
На listening-сессиях московские музыканты, диджеи и промоутеры, такие как основатели фестиваля Awaz Степан Казарьян и Артем Акимов, мультиинструменталистка Алина Петрова и создательница электронного проекта KP Transmission Карина Казарян, представят подборки своих любимых треков и клипов по мотивам фильмов музыкальной программы.
Команда кофейни «Кооператив Черный» прочитает лекцию о спешиалти-кофе, студия «Либо/Либо» проведет открытую запись подкаста о сексе «Хочу не могу», онлайн-школа дизайна Bang Bang Education устроит «Лепота-лото» с основателями проекта и российскими дизайнерами — героями киноальманаха о русской визуальной культуре «Лепота». На экспресс-питчинг культурных проектов те, кто хочет запустить собственное культурное событие или площадку, смогут представить свою идею и получить консультацию Алены Бочаровой, сооснователя Beat Film Festival и ментора проектов в сфере культуры.
Кроме того, в Фестивальном центре пройдут спиддейтинг для киноманов с журналистом Денисом Катаевым, питчинги с кураторами программ Beat Film Festival, шеф-редактором The Blueprint Ольгой Страховской и журналистом Александром Горбачевым, встречи с режиссерами и героями фильмов национального конкурса фестиваля.
В специальном корнере Фестивального центра будет представлена новая линейка мерча «Beat xТочка», вдохновленная героями кинопрограммы Beat Film Festival «Больше всех надо», такими как великий баскетболист Майкл Джордан («Прыгаю выше головы»), пионер французской электроники Лоран Гарнье («Днем лакей, по ночам диджей») и исследовательница акул Валери Тейлор («Проснулся — уже рискнул»).
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