Кого слушать на фестивале Awaz-2021

C 20 по 23 мая в Казани пройдет фестиваль Awaz, организованный командой промоутеров, которые известны музыкальным фестивалем «Боль» и шоукейс-фестивалем Moscow Music Week. В программе Awaz — концерты более чем 100 групп и коллективов из разных регионов России и некоторых стран зарубежья. Среди них — много имен, о которых COLTA.RU пишет давно и регулярно: «4 позиции Бруно», «АИГЕЛ», Kate NV, «Интурист», Lucidvox, «Хадн дадн» и другие. Как заявляют организаторы, основа концепции фестиваля — местная идентичность коллективов и культурный обмен между музыкантами. Поэтому мы вам предлагаем обратить внимание на 10 менее известных групп и артистов из программы Awaz в Казани, которые по-разному и очень интересно подходят к понятию «местная идентичность».

© Awaz

1. Irhagar21 мая, 19:30, Werk

На Awaz выступит немало команд, практикующих мутирующие формы тяжелого рока, из разных точек планеты: бельгийцы La Jungle, играющие ироничный техно-нойз-рок, интернациональный Petrozavodsk, который подмешивает к металу дабовый ритм, и черкесский Zafaq, взявший за основу обрядовые песни Кавказа. Самый радикальный и тяжелый по звуку в этом ряду — коллектив из Улан-Удэ Irhagar, в прошлом году выпустивший дебютный альбом «Sutra». В бурятской мифологии «ирхагар» — это злые духи, пожирающие души людей; вот и группа, внезапно переключающаяся между самыми экстремальными видами метала, хочет своей запредельно громкой музыкой как следует напугать неподготовленного слушателя, изобразив атаку дементоров. По заветам Майкла Джира, Irhagar подавляют аудиторию волной физически осязаемого звука — гремучей смесью металлических риффов, утробного бласт-бита и душераздирающего крика. Когда звуковой шторм неожиданно утихает, появляется медитативный эмбиентный мотив: бурятская группа дает немного передохнуть на островке спокойствия, чтобы обрушить на зрителей более мощный звуковой вал.

<a href="https://irhagar.bandcamp.com/album/sutra">Sutra by Irhagar</a>





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