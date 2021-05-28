В «Ясной Поляне» откроется школа литературной критики

© Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»

До 4 июля принимаются заявки на обучение в Школе литературной критики имени Валентина Курбатова, которая создается при музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области. В школе будут учиться 20 молодых литераторов.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо ответить на вопросы онлайн-анкеты и приложить к ней короткий отклик (3000–5000 знаков) на вступительную главу незаконченного произведения Льва Толстого «История вчерашнего дня».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу литературной премии «Ясная Поляна», решение о создании Школы литературной критики приняли соучредители премии — музей-усадьба «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics. Школа будет носить имя литературоведа и писателя Валентина Яковлевича Курбатова, много лет входившего в жюри премии, отмечает сайт музея-усадьбы.

«Сегодня есть понимание, что современная критика остро нуждается в системном восстановлении связей с лучшими традициями, созданными за два столетия блистательными мастерами. Именно с этой целью в "Ясной Поляне" в рамках Международных писательских встреч открывается Школа литературной критики имени Валентина Курбатова», — прокомментировал советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой.

Первые занятия пройдут с 24 по 29 августа. В них примут участие 20 молодых литературных критиков и писателей, выбранных по итогам конкурса.

Все мероприятия школы будут проводиться бесплатно, кроме того, организаторы компенсируют слушателям расходы на проживание, питание и предоставят транспорт от Москвы до «Ясной Поляны» и обратно.

Практические занятия в школе будут вести члены жюри премии «Ясная Поляна», в том числе ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, писатель Владислав Отрошенко, литератор Лев Данилкин, старший преподаватель факультета журналистики МГУ Наталья Ломыкина.







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