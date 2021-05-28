Фестиваль reMusik.org завершится концертом в Большом зале Петербургской филармонии

© Marc Doradzillo

2 июня в Большом зале Петербургской филармонии впервые пройдет концерт закрытия Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки reMusik.org. Немецкий коллектив ensemble recherche представит три мировые и четыре российские премьеры.

Начало в 20:00, билеты продаются на сайте филармонии.

Программа концерта приводится на сайте фестиваля reMusik.org.

Как сообщают организаторы, в исполнении ensemble recherche, одного из лучших коллективов, исполняющих современную музыку, впервые прозвучат написанные в 2021 году сочинения: «Вариация на тему В.А. Моцарта — Рондо KV511» Владимира Раннева (Россия) и «Веселящий газ» Владимира Горлинского (Россия), а также новая версия пьесы «The Word Of Mouth» Эмилио Гуима (Эквадор-Швейцария).

Кроме того, на концерте состоятся российские премьеры композиций, созданных в 2008–2013 годах: «el niño sombra» Артуро Корралеса (Сальвадор-Швейцария), «Liebeslied» Каролы Баукхольт (Германия), «Shivers on Speed» Бригитты Мунтендорф (Германия) и «Junkyard piece Ia» Рикардо Эйзирика (Бразилия-Швеция).

VIII Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки reMusik.org проходит с 21 мая под руководством композитора Мехди Хоссейни. В его программе — развернутая панорама современной академической, электроакустической, экспериментальной и импровизационной музыки, большой образовательный блок с участием 60 молодых авторов, мировые премьеры сочинений совремнных композиторов.

Концерт проводится в рамках Года Германии в России 2020/2021







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