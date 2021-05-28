В Москве пройдет иммерсивная выставка «Последний марш»

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29 мая в пространстве московской арт-платформы Cube.Moscow откроется выставка «Последний марш» — иммерсивный проект о трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй Мировой войны.
«Последний марш» создан представителями разных поколений, над ним работалиамериканский художник и режиссер-документалист Наум Медовой (р. 1937) и видеохудожник Никита Шохов (р. 1988), а также композитор Олег Макаров (р. 1977).
Сопоставляя кадры военной хроники со сценами сегодняшней жизни, снятыми в Москве, Нью-Йорке и Берлине, художники размышляют о
жизни людей тогда и сегодня, коллективной истории и социальной памяти, нашей общей ответственности, которую мы несем за будущее. «Наш проект поможет зрителю проживать очень личный эмоциональный опыт», — говорит Наум Медовой. Диалог между двумя разными поколениями художников выстраивает культурный мост между американской и российской арт-сценами.
Идея проекта Медового сфокусирована на Второй Мировой войне как наиболее значимом событии новейшей истории. В основу выставки легла документальная поэма «Без вести пропавшим и их близким посвящается» из цикла «Последний марш», которую режиссер снял в 1972 году совместно с Евгением Хлевнером. Тогда тема советских военнопленных и пропавших без вести была запретной. На многократные правки 30-минутного фильма ушло два года. Иносказательная поэтическая форма фильма, в котором не было слов диктора, но была эмоция, адресованная еще помнящим войну, позволила авторам добиться цензурного утверждения. В 1982 году благодаря рекомендации близкого друга и художника-нонконформиста Олега Целкова, Иосиф Бродский помог Медовому показать фильм на американском телевидении под одноименным выставке названием.
«Как художник я работаю с документальным материалом и в последнее время с визуальными иммерсивными медиа, — рассказывает Никита Шохов. — Мне было интересно участвовать в этом проекте, так как я увидел большой потенциал иммерсивной документальности, которая связывает разные исторические эпохи. У меня с Наумом сложился продуктивный диалог как с художником старшего поколения».
На выставке будет показана иммерсивная 10-канальная видеоинсталляция, в которую вошли архивные материалы советской и немецкой кинохроники времен Великой Отечественной войны, современные документальные съемки, сделанные в Москве, Нью-Йорке и Берлине. Экраны в человеческий рост позволят зрителю стать очевидцем прошлого, наблюдая за ним из настоящего.
Также на выставке будет показан цикл графических работ Наума Медового. Звуки военной хроники и электронный звуковой ряд для выставки создал саунд-художник Олег Макаров.
Выставка «Последний марш» в Cube.Moscow продлится до 4 июля. В рамках выставки пройдет показ документального фильма «Без вести пропавшим и их близким посвящается», дискуссия с участием Наума Медового и кураторов проекта — Антонио Джеузы и Анны Евтюгиной.
C 4 июня по 4 июля видеоинсталляцию в виде панорамы 72-метровой проекции можно будет увидеть в Ельцин Центре в Екатеринбурге.
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