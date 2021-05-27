Музыканты и медиахудожники из пяти стран выступят в петербургском планетарии

Трудовое воскрешение Василия Чекрыгина
Как краевед и священник Андрей Дударев нашел останки великого художника-космиста27 мая 20211335
5 июня в Планетарии №1 в Петербурге состоится аудиовизуальный концерт «MIRAGE: in the Desert of the UNREAL» («Мираж: в пустыне невозможного») с участием экспериментальных электронных музыкантов и медиахудожников из Катара, России, Египта, Саудовской Аравии и Йемена.
Как сообщают организаторы концерта, арабские медиахудожнки представят свои работы в режиме реального времени в коллаборации с российскими артистами.
Бóльшую часть произведений они готовят специально для «Планетарии №1», располагающего крупнейшим в мире купольным экраном.
Российской премьерой станет показ обеих частей антиутопии «The Future Was Desert» Софии Аль-Марии, писательницы и художницы катарского происхождения, ретроспективная выставка которой откроется в июле в Музее современного искусства «Гараж» (Москва).
Также на концерте выступят ZULI (Египет), MSYLMA (Саудовская Аравия), Омар Эль-Садек (Египет), Нада Эль-Шазли (Египет), Мустафа Эль-Баруд (Египет), Temp-Illusion (Иран), Араш Азади (Иран-Россия), Асмик Бадоян (Россия) и Уасми Нассер (Йемен-Россия).
Концерт является частью культурной программы государства Катар, организованной Cultural Creative Agency, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:54Музыканты и медиахудожники из пяти стран выступят в петербургском планетарии
16:55Борис Гребенщиков выпустил благотворительный альбом
15:51В Уфе открывается фестиваль Ильдара Абдразакова
15:00В Чебоксарах открылся ресурсный центр по изучению современной культуры и общества
14:36Beat Film Festival объявил программу национального конкурса
13:42«Золотая маска» в Москве завершится конференцией «Достоевский и театр»
11:59Опубликованы документы о нереализованных советских постройках в Москве
10:40Две выставки откроются в музее «Гараж»
26 мая 2021
17:55«Каста», «Кровосток» и Animal Jazz выступят на фестивале Summer SoundВсе новости
Как краевед и священник Андрей Дударев нашел останки великого художника-космиста27 мая 20211335
Как команда энтузиастов запустила онлайн-медиа «Джазист», а теперь еще и лейбл, который не собирается ограничиваться российским джазом27 мая 20211187
Дуэт продюсеров из Москвы приглашает в волшебное психоделическое путешествие, которое можно совершить, не покидая дома26 мая 20211833
Шаманский фолк-рок из Самары, чилл-хоп на семплах из Зацепина, рэп серьезных мужчин и еще семь примечательных отечественных релизов месяца25 мая 20212513
Дарья Голощапова о женщине, которой удалось создать в России феминистскую бизнес-модель25 мая 202111026
Предисловие Энн Шелберг к новому англоязычному изданию стихов Бродского24 мая 20214444
Как живет в изгнании главная театральная труппа Беларуси21 мая 20215212
Архив «Сине Фантома», выпуск четвертый21 мая 20214369
В Ярославле прошел XIII фестиваль Юрия Башмета21 мая 20214357
Кем признан этот материал?20 мая 20216736
От бурятского постметала и русской этнотроники до арабского рока и удмуртских крежей: гид по фестивалю Awaz в Казани20 мая 20214938
Ретроспектива восьми радикально восстановленных фильмов режиссера в «Гараже»19 мая 20215524