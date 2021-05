Музыканты и медиахудожники из пяти стран выступят в петербургском планетарии

© Mawahed Music Festival

5 июня в Планетарии №1 в Петербурге состоится аудиовизуальный концерт «MIRAGE: in the Desert of the UNREAL» («Мираж: в пустыне невозможного») с участием экспериментальных электронных музыкантов и медиахудожников из Катара, России, Египта, Саудовской Аравии и Йемена.

Как сообщают организаторы концерта, арабские медиахудожнки представят свои работы в режиме реального времени в коллаборации с российскими артистами.

Бóльшую часть произведений они готовят специально для «Планетарии №1», располагающего крупнейшим в мире купольным экраном.

Российской премьерой станет показ обеих частей антиутопии «The Future Was Desert» Софии Аль-Марии, писательницы и художницы катарского происхождения, ретроспективная выставка которой откроется в июле в Музее современного искусства «Гараж» (Москва).

Также на концерте выступят ZULI (Египет), MSYLMA (Саудовская Аравия), Омар Эль-Садек (Египет), Нада Эль-Шазли (Египет), Мустафа Эль-Баруд (Египет), Temp-Illusion (Иран), Араш Азади (Иран-Россия), Асмик Бадоян (Россия) и Уасми Нассер (Йемен-Россия).

Концерт является частью культурной программы государства Катар, организованной Cultural Creative Agency, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.







