В Чебоксарах открылся ресурсный центр по изучению современной культуры и общества

© «Полигон»

В чебоксарском культурном центре «Полигон» начала работу новая общественная библиотека, которая в режиме читального зала будет знакомить жителей города с теорией, историей и актуальными практиками современной культуры и искусства.

Как сообщают создатели ресурсного центра, его фонд сформирован при поддержке ведущих российских музеев и галерей — Музея современного искусства «Гараж», Института STRELKA, Московского музея современного искусства (MMОMA) и ГМИИ имени А.С. Пушкина, издательств Ad Marginem, V-A-C Press и «Искусство кино», а также образовательных институций и букинистов.

Основу фондовой коллекции составляют книги и журналы, посвященные современной культуре и искусству, среди них монографии ведущих искусствоведов, каталоги групповых выставок и музейных коллекций, исследования о художниках, журналы о современном искусстве и архитектуре, издания по теории и экономике культуры, фотографии, кино, урбанистике, дизайну и философии.

Для посетителей библиотеки организовано рабочее пространство, оснащенное копировальным аппаратом, сканером, Wi-Fi. Обслуживание производится при оформлении читательского билета.

Библиотека расположена в КЦ «Полигон» на 6-м этаже ТЦ «Мега Молл» (Чебоксары, ул. Калинина, д. 105А).







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