Две выставки откроются в музее «Гараж»

Павел Альтхамер. Эскиз инсталляции «Тишина». 2020. Бумага, тушь © Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

1 июня в Музее современного искусства «Гараж» в Москве начнут работу выставочные проекты «Тишина» Павла Альтхамера и «Яйцо и Камень» Наталии Турновой.

«Эти проекты созданы художниками с долгими биографиями, при этом каждый из них крайне вариативен в работе с различными медиа и материалами. "Тишина" и "Яйцо и Камень" создают ситуации, которые выключают зрителя из временного потока, ежедневности», — сообщили в пресс-службе музея «Гараж».

Пространственная инсталляция «Тишина» (до 30 сентября) знаменитого польского художника Павла Альтхамера представляет собой сад для медитаций на площади Искусств рядом с музеем «Гараж».

Для проекта «Тишина» Альтхамер совместно с российскими специалистами по работе с людьми с инвалидностью разработал ряд специальных медитаций и духовно-телесных практик, в которых могут участвовать все люди и которые будут проходить внутри пространства сада по расписанию.

Также частью проекта станет серия перформансов с участием российской группы «Дорос», которая исполняет музыку XVIII–XIX веков, и медитативный перформанс, созданный совместно с артистами Большого театра.

Проект «Яйцо и Камень» (до 22 августа) представит крупноформатные скульптуры Наталии Турновой.

«В Атриуме музея зритель входит в пространство, которое создается двумя масштабными головами, фактура которых напоминает природные поверхности, — отмечают организаторы выставки. — Фрагменты коры, листьев, камней сцеплены между собой и образуют сложный ландшафт, который очевидно контрастирует с регулярной геометрией модернистского здания».

«Фигуры, по словам художницы, организуют своеобразный "пересадочный узел", связывающий различные пространства музея. Зритель оказывается свидетелем (или участником взаимодействия) двух антропоморфных объемов, один из которых семь метров высотой, а другой заметно меньше (и его поверхность, с опознаваемыми фрагментами останков органического происхождения, кажется более живой). Их отношения невозможно определить однозначно: большой/маленький, начало/завершение, забота/отчуждение — Турнова оставляет калейдоскоп интерпретаций каждому посетителю "Гаража"».







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