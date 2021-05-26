 
15:40 26 мая 2021Новости
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Новое пространство «ДК Рассвет» в Москве начинает постоянную работу

News_detailed_picture© dkrassvet.space

Этой весной на территории бывшего завода «Рассвет» на Пресне в центре Москвы продюсерская группа InLiberty открыла пространство для культурных, образовательных и корпоративных мероприятий «ДК Рассвет».

Как сообщает пресс-служба InLiberty, в июне на новой площадке начнется регулярная программа, в которую войдут научно-популярные лекции, театральные постановки, концерты, кинопоказы и многое другое: «Объединяя все самое интересное, что происходит сегодня в нашей культурной и интеллектуальной жизни, ДК стремится стать универсальным культурным центром для широкой аудитории».

На сайте «ДК Рассвет» dkrassvet.space опубликована подробная программа на июнь и несколько событий до конца лета. Билеты на большинство событий в июне уже в продаже.

Расписание:

  • 9 июня — спектакль Александра Маноцкова «Requiem, или Детские игры»

    Постановка для детского хора, где Александр Маноцков (лауреат «Золотой маски», чьи произведения исполняются десятками коллективов в России и за рубежом) выступает и как композитор, и как режиссер. В спектакле дети сопровождают исполнение канонического текста латинского реквиема своими ритуалами: играми в ладошки, жмурки и пятнашки.

  • 10 июня — открытая запись подкаста «Запись завтра»

    Ведущий подкаста «Запуск завтра» (выпускается студией «Либо/Либо» в партнерстве с Яндекс.Практикум) технический директор Самат Галимов поговорит с сооснователем приложения Maps.me Юрием Мельничеком.

  • 12 июня — лекция Андрея Коняева «Любовь, смерть и пространства Тейхмюллера»

    Издатель научно-популярного проекта N+1, преподаватель мехмата МГУ Андрей Коняев расскажет историю гиперболических пространств в лицах, изменивших математику.

  • 15–17 июня — показы Beat Film Festival

    В рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре пройдут показы трех фильмов: о культовом режиссере Виме Вендресе (представит критик Михаил Ратгауз), о таинственном угонщике Ди Би Купере (представит журналист Александр Горбачев) и о великом финском архитекторе Алваро Аалто (представит архитектор, ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс

  • 25 июня — показ фильма «Расторгуев»

    Фильм открытия «Артдокфестf-2021» об одном из самых талантливых русских документалистов эпохи — режиссере Александре Расторгуеве.

  • 26 июня — спектакль «Рисовая собака»

    Спектакль-концерт режиссера Жени Беркович и ее независимого театрального проекта «Дочери СОСО» по стихам Федора Сваровского.



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