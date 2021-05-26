Новое пространство «ДК Рассвет» в Москве начинает постоянную работу

Этой весной на территории бывшего завода «Рассвет» на Пресне в центре Москвы продюсерская группа InLiberty открыла пространство для культурных, образовательных и корпоративных мероприятий «ДК Рассвет».

Как сообщает пресс-служба InLiberty, в июне на новой площадке начнется регулярная программа, в которую войдут научно-популярные лекции, театральные постановки, концерты, кинопоказы и многое другое: «Объединяя все самое интересное, что происходит сегодня в нашей культурной и интеллектуальной жизни, ДК стремится стать универсальным культурным центром для широкой аудитории».

На сайте «ДК Рассвет» dkrassvet.space опубликована подробная программа на июнь и несколько событий до конца лета. Билеты на большинство событий в июне уже в продаже.

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