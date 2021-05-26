В Петербургской филармонии начинается фестиваль «Музыкальная коллекция»

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Сегодня, 26 мая, в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится первый концерт XV Международного фестиваля «Музыкальная коллекция».
Произведения Брамса, Рихарда Штрауса и Элгара на концерте открытия фестиваля исполнят австрийский пианист Рудольф Бухбиндер и Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского.
Фестиваль посвящен 100-летию Петербургской филармонии, под знаком которого проходят нынешний и следующий концертные сезоны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филармонии.
Концерты «Музыкальной коллекции» продлятся до 30 июня. Главными событиями фестиваля станут концерт 12 июня, воспроизводящий программу первого концерта Петроградской филармонии 12 июня 1921 года, и концерт 22 июня, на котором Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии.
Среди участников фестиваля в этом году также Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии, оркестр и хор Михайловского театра, Московский джазовый оркестр.
На фестиваль в Петербург приедут и иностранные исполнители. Помимо Рудольфа Бухбиндера это дирижеры Шарль Дютуа (Швейцария) и Элиаху Инбал (Израиль), пианисты Барри Дуглас (Великобритания) и Симон Трпчески (Македония), скрипачи Джошуа Белл (США) и Саяка Седзи (Япония).
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