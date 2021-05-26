Книгу Максима Семеляка о Егоре Летове обсудят в «Пионере»

31 мая в московском кинотеатре «Пионер» состоится встреча с музыкальным критиком Максимом Семеляком по случаю выхода его новой книги «Значит, ураган», посвященной Егору Летову.

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов и куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудят с Максимом Семеляком, почему Егор Летов и сегодня остается культовой фигурой в культурной жизни нескольких поколений слушателей.

Книга «Значит, ураган» вышла в этом году в издательстве Individuum.

«Максим Семеляк — музыкальный журналист и один из множества людей, чья жизненная траектория навсегда поменялась под действием песен "Гражданской обороны", — должен был приступить к работе над книгой вместе с Егором Летовым в 2008 году. Планам помешала смерть главного героя. За прошедшие 13 лет Летов стал, как и хотел, фольклорным персонажем, разойдясь на цитаты, лозунги и мемы: на его наследие претендуют люди самых разных политических взглядов и личных убеждений, его поклонникам нет числа, как и интерпретациям его песен, — говорится в издательской аннотации. — "Значит, ураган" предлагает взгляд с близкой дистанции и ответы из первых рук; это книга о личных отношениях с ГО и ее вожаком, а заодно и об истории любви и ненависти постсоветского мира к неуклюжему человеку в очках. Отношения с природой и соседями в Омске, союз с Эдуардом Лимоновым, предчувствие смерти, первые зарубежные гастроли, вещества, футбол, революция, непрерывный поиск вдохновения и твердая манера управлять коллективом. На страницах книги Семеляка Летов предстает живым человеком: смешным, буйным и неразгаданным».

Гости встречи смогут купить книгу по специальной цене и подписать ее у автора.

Трансляцию встречи можно будет смотреть на странице Pioner Bookstore «ВКонтакте».







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