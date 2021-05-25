Псковский театр драмы и Александринка представят первую совместную премьеру

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6 июня на Большой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина состоится премьера спектакля «Пир». Это первая совместная постановка Псковского театра драмы и Александринского театра, созданная после их объединения.
Спектакль «Пир» по мотивам «Маленьких трагедий» и других произведений Пушкина ставит режиссер Алексей Демидчик. Как сообщает сайт Псковского театра драмы, назвав свою работу «литературным спектаклем», он «подчеркнув внимание к художественному слову, актерскому чтению стихотворного текста, мастерским владением которым всегда славились артисты обоих театров».
«Впрочем, публику ожидает вовсе не чтецкий концерт, а полноценное сценическое произведение со своим внутренним драматическим сюжетом», — говорится в сообщении.
6 июня, в день 222-летней годовщины со дня рождения Пушкина, на одну сцену выйдут легенды Александринского театра — народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Игорь Волков, народная артистка России, лауреат премии «Золотая маска» Эра Зиганшина, народный артист России, дважды лауреат премии «Золотая маска» Николай Мартон, заслуженный артист России Семен Сытник — и мэтры псковской сцены — народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России Сергей Попков, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев.
В Псковском театре драмы спектакль в этом сезоне будет представлен всего один раз, далее планируется показать «Пир» на сцене Александринского театра.
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