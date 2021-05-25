Сергей Полунин снялся в клипе Антона Корбейна на песню Depeche Mode

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Сегодня, 25 мая, вышло новое видео режиссера Антона Корбейна, в котором всемирно известный артист балета Сергей Полунин исполняет танец под хит «In Your Room» (1993) группы Depeche Mode.
Видео, созданное продюсерской компанией Merman, выложено на YouTube-канале Сергея Полунина.
Как сообщает менеджмент артиста, оно было снято на фоне песчаных дюн на острове Терсхеллинг в Нидерландах. Это часть документального фильма «Танцовщик II», который станет сиквелом фильма 2016 года «Танцовщик» — истории стремительного взлета Сергея Полунина, ставшего самым молодым премьером Королевского балета, и его неожиданного ухода из театра.
В фильме «Танцовщик II» будет показано продолжение истории артиста и путь его возвращения в балет. Режиссер — Антон Корбейн, продюсер — Габриэлла Тана.
Сергей Полунин: «Работа с Антоном дала мне возможность увидеть, как он создает многослойность в различных измерениях. Танец с Природой и Музыкой в его работе имеет различные текстуры и глубокий смысл. Я горжусь тем, что мы познакомились, и что он предложил мне станцевать под песню Depeche Mode, музыку и голос, которые я люблю и слушаю на протяжении многих лет. Танец для видео поставил Росс Фредди Рей, он оказал мне поддержку, в которой я нуждался. Я с нетерпением жду продолжения творческого пути вместе с Антоном».
Антон Корбейн: «Мне было приятно работать с Сергеем над видео для одной из моих любимых песен Depeche Mode, с которыми у меня очень долгая история отношений. Сергей так ярко продемонстрировал внутреннюю борьбу, заключенную в этой песне — чему способствовали очень суровые погодные условия (ноябрьская погода на севере Голландии), его работа действительно вызывает изумление и восхищение. Мы планируем продолжить наше творческое сотрудничество в фильме “Танцовщик II”. И учитывая уже имеющийся опыт, я уверен, что работа с ним будет очень увлекательной».
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