Духовные концерты Дмитрия Бортнянского исполнят в Перми

© Андрей Чунтомов

30 мая в частной филармонии «Триумф» в Перми состоится концерт-исследование «urБортнянский», который организует Пермский театр оперы и балета. В исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева прозвучат духовные концерты Дмитрия Бортнянского (1751-1825).

Об этом сообщает сайт филармонии «Триумф».

В 19:00 состоится презентация исследования о духовных концертах Дмитрия Бортнянского. Начало концерта в 20:00.

«Бортнянский создал первоначальную версию своих духовных концертов в 1780-х — 1790-х и изменил ее при подготовке к печати собственного собрания сочинений в 1810-х, — рассказывает главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель хора Parma Voices Евгений Воробьев. — На мой взгляд, ни в коем случае нельзя говорить о том, что одна редакция духовных концертов Бортнянского лучше, а другая хуже, хотя такое мнение встречается. Они эстетически самостоятельны, и иногда сложно решить, какая из них лучше. В контексте темы нашего концерта это заставляет задуматься, можно ли говорить об уртексте сочинений Бортнянского или же стоит говорить об уртекстах, принадлежащих композитору, не вполне тождественному самому себе».

На концерте зрители услышат обе редакции в непосредственном соседстве и смогут оценить их особенности. При его подготовке использовались ранние издания концертов Бортнянского и рукописи.

Онлайн-трансляция концерта будет проходить в соцсетях Пермского театра оперы и балета и на его сайте.







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