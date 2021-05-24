Peggy Gou приедет в Петербург на Present Perfect Festival

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24 июля на фестивале Present Perfect в Петербурге выступит звезда мировой электронной сцены Peggy Gou (Южная Корея).
«Первая диджей из Кореи, когда-либо игравшая в легендарном берлинском клубе Berghain, Peggy Gou делит сцену с тяжеловесами индустрии вроде Larry Heard, Jackmaster, Theo Parrish, чередует выступления на фестивалях Dekmantel, Glastonbury и Les Nuits Sonores с компактными клубами вроде De School», — сообщает пресс-служба фестиваля.
«Ее релизы издает лейбл Ninja Tune и Matt Edwards на Rekids, а выпуск для серии DJ-Kicks становится второй в истории компиляцией после Moodymann, попавшей в десятку танцевального чарта Billboard в 2019 году. Вероятно, феномен популярности и повсеместной востребованности Peggy Gou, который иностранный Mixmag однажды назвал "Гу-манией", только набирает обороты <...> За ее жизнью следят 2 млн фолловеров в инстаграм, а сама Peggy смотрит с обложки GQ, а после сотни выступлений за 2018–19 год, журнал Forbes включил ее в список наиболее влиятельных представителей Азии до 30».
Фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect пройдет с 23 по 25 июля на расширенной территории пространства K-30 в гавани Васильевского острова.
На открытии фестиваля выступят диджеи Рикардо Вильялобос (Чили-Германия) и Крэйг Ричардс (Великобритания).
Также среди участников Present Perfet Festival группы «СБПЧ» и Kito Jempere Band, электронный музыкант Nocow и Московский ансамбль современной музыки.
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