Рикардо Вильялобос, Крэйг Ричардс, «СБПЧ» и МАСМ выступят на Present Perfect Festival

© Present Perfect Festival

С 23 по 25 июля в Петербурге в шестой раз пройдет фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect. Среди его участников Рикардо Вильялобос, Крэйг Ричардс, «СБПЧ» и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ).

Как сообщают организаторы фестиваля, Roots United и 2A Production, в основе его концепции объединение разных творческих единиц для создания междисциплинарных коллабораций. Программный блок «Артефакты» представит несколько шоу, разработанных командой фестиваля в тесном взаимодействии с артистами и представителями креативных профессий.

24 июля в расписании «Артефактов» четыре премьеры:

Электронный концерт группы «СБПЧ» и презентация шоу «Кристалл» со сценической постановкой Present Perfect Festival;

Живая премьера альбома «Yet Another Kito Jempere Album», записанного Kito Jempere Band в коллаборации с музыкантами из разных стран мира, которые примут участие в концерте в формате 2.0;

Лайв электронного музыканта Nocow в сопровождении танцевальной постановки в хореографии двукратного обладателя «Золотой маски» Владимира Варнавы;

Классика из каталога британского лейбла WARP Records в исполнении Московского ансамбля современной музыки со сценографией, созданной командой художников VOLNA.



Также объявлены первые зарубежные участники фестиваля: на открытии выступят диджеи Рикардо Вильялобос (Чили-Германия) и Крэйг Ричардс (Великобритания).

В 2021 году Present Perfect Festival впервые пройдет в новом доме Roots United, на площадке K-30, расположенной в гавани Васильевского острова. Билеты уже поступили в продажу на на сайте фестиваля.







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