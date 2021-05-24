Продлен срок приема заявок на Zverev Art Prize

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Музей AZ объявил о продлении срока приема заявок на соискание международной премии Zverev Art Prize до 30 мая.
Заявки принимаются на сайте Zverev Art Prize. К участию в конкурсе принимаются новые, не экспонировавшиеся ранее работы или проекты работ, созданные специально для премии.
Участниками конкурса могут стать художники старше 18 лет из любой страны мира, работающие в любом направлении и ощущающие внутреннюю связь с искусством Анатолия Зверева. В качестве темы выбран эпиграф к автобиографии Анатолия Зверева — «Жизнь скована, искусство свободно».
Премия Zverev Art Prize учреждена Музеем AZ к 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986). Конкурс проводится для поддержки и популяризации современного искусства самого широкого спектра — от живописи и стрит-арта до арт-объектов и новых медиа.
Экспертный совет премии рассмотрит поданные заявки и определит сформирует шорт-лист. Художники, вошедшие в шорт-лист, примут участие в финальной выставке, по итогам которой жюри премии выберет трех победителей.
Призовой фонд Zverev Art Prize:
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