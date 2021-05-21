Лаборатория исследования звука откроется в Петербурге

© Библиотека Гоголя

C 23 мая по 30 июня в Библиотеке Гоголя, в районе Охта в студии INNOKINO media lab на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге будет проходить Лаборатория исследования звука, организованная в рамках медиапроекта «Звучание» художников Юлии Коваленко и Иннокентия Людевиг-Чернецкого.

Как сообщают организаторы, в программе лаборатории открытые лекции об исследованиях звука в области современного искусства, работе со звуком в экспедиции и кинематографе, а также практические занятия — включенное слушание городского ландшафта.

Расписание:

23 мая — Открытая лекция «Звук и его исследование в современном искусстве»



Лектор: Мария Данцис , старший преподаватель кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств, факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

30 мая Открытая лекция «Антропология звука. Исследование полевых записей»



Лектор: Лилия Ткачук , антрополог, независимая исследовательница, сотрудница НИИ Шума. Область научных интересов: антропология звука, фольклор, танатологические практики и верования, лиминальные состояния.

6 июня — Открытая лекция «Звук в кино»



Лектор: Полина Степанова , руководитель магистерской программы в СПбГИКиТ, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ, сценарист.

С 11 по 13 июня — Звуковые прогулки по району с авторами проекта «Звучание»



Исследование звукового ландшафта района будет зависеть от выбранной локации Охты. Это может быть прогулка по рекам, каналам и озерам, таинственные звуки тихого кладбища, прогулки по паркам или исследование звучания трамваев и поездов.



Из полученных аудиоматериалов в конце июня будет сыгран звуковой перформанс в студии INNOKINO medialab.







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