Лаборатория исследования звука откроется в Петербурге

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C 23 мая по 30 июня в Библиотеке Гоголя, в районе Охта в студии INNOKINO media lab на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге будет проходить Лаборатория исследования звука, организованная в рамках медиапроекта «Звучание» художников Юлии Коваленко и Иннокентия Людевиг-Чернецкого.
Как сообщают организаторы, в программе лаборатории открытые лекции об исследованиях звука в области современного искусства, работе со звуком в экспедиции и кинематографе, а также практические занятия — включенное слушание городского ландшафта.
Расписание:
23 мая — Открытая лекция «Звук и его исследование в современном искусстве»
Лектор: Мария Данцис, старший преподаватель кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств, факультета свободных искусств и наук СПбГУ.
30 мая Открытая лекция «Антропология звука. Исследование полевых записей»
Лектор: Лилия Ткачук, антрополог, независимая исследовательница, сотрудница НИИ Шума. Область научных интересов: антропология звука, фольклор, танатологические практики и верования, лиминальные состояния.
6 июня — Открытая лекция «Звук в кино»
Лектор: Полина Степанова, руководитель магистерской программы в СПбГИКиТ, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ, сценарист.
С 11 по 13 июня — Звуковые прогулки по району с авторами проекта «Звучание»
Исследование звукового ландшафта района будет зависеть от выбранной локации Охты. Это может быть прогулка по рекам, каналам и озерам, таинственные звуки тихого кладбища, прогулки по паркам или исследование звучания трамваев и поездов.
Из полученных аудиоматериалов в конце июня будет сыгран звуковой перформанс в студии INNOKINO medialab.
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