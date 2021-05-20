Фильмы-победители фестиваля Moscow Shorts ISFF покажут в кинотеатре «Москино Космос»

© Предоставлено пресс-службой фестиваля Moscow Shorts ISFF

26 мая в кинотеатре «Москино Космос» состоится заключительный ежемесячный показ фильмов-победителей международного фестиваля Moscow Shorts ISFF. В программе семь короткометражных картин из Ганы, Канады, Литвы, России, Сербии и Франции.

Начало в 21:30. После просмотра состоится обсуждение фильмов с киноведом и лектором фестиваля Ламарой Карчава, а также режиссером Владимиром Бесединым и продюсером Виталием Капитоновым, которые представят фильм из России.

Программа: (продолжительность — 96 минут):

«Спокойной ночи» (Гана, 2019), реж. Энтони Нти



Лучший фильм и лучший режиссер Moscow Shorts — февраль 2021



Иностранец в Гане получает от банды задание: найти ребят для выполнения опасной работы этим вечером. Проведя день с двумя энергичными детьми, Принцем и Матильдой, он начинает сомневаться в своем решении и раздумывать о том, как это отразится на их жизнях.

«Под запись» (Сербия, 2020), реж. Войин Васович



Лучший анимационный фильм Moscow Shorts — январь 2021



На заброшенном чердаке робот-диктофон REC отчаянно пытается подключиться к птичке, которая присела на подоконник. Используя кнопку «Play», он впадает в ступор от содержания записи и отпугивает птичку. Теперь робот спешит вернуть её, чтобы записать свой собственный голос до того, как разрядится аккумулятор.

«Бунтарь» (Канада, 2019), реж. Пьер-Филипп Шевиньи



Лучший режиссер Moscow Shorts — декабрь 2020



Алекс, шестилетний мальчик из Квебека, слишком мал, чтобы понять, почему тысячи беженцев въезжают в Канаду нелегально. И когда отец берет его в дружинный патруль в леса для поиска нелегальных эмигрантов, что-то заставляет мальчика взбунтоваться.

«Таинственные баррикады» (Франция, 2020), реж. Анн Шарен, Лиз Шарен, Од Шарен, Жан-Мари Гатин



Лучший экспериментальный фильм Moscow Shorts — февраль 2021



Вход в театр, идет дождь. Уставший мужчина проходит через служебный вход. Поглощенный постановкой, он всё больше погружается в водоворот лиц. Фильм вдохновлен «Божественная комедией» Данте.

«Би-2 — Бог проклятых» (Россия, 2020), реж. Владимир Беседин



Лучшее музыкальное видео Moscow Shorts — январь 2021



Человек, лишенный любви, может превратиться в монстра. Это история гадкого утёнка. Но в отличие от сказки Андерсена, где страдания героя вознаграждаются, тут счастливого конца ждать не приходится. За оскорблением следует месть.

«Овца, Волк и чашка чая...» (Франция, 2019), реж. Марийон Лакур



Лучший анимационный фильм Moscow Shorts — февраль 2021



Ночью, пока семья готовится ко сну, ребенок призывает волка из коробки, спрятанной под кроватью. Потревоженные овцы осаждают дверь в его спальню…

«Шоколадная лампа» (Литва, 2020), реж. Андрюс Барткус



Лучший студенческий фильм Moscow Shorts — январь 2021



Не расположенный к риску человек вкладывает чужие деньги в выгодный бизнес.



Первый российский кинофестиваль с ежемесячными показами Moscow Shorts ISFF был основан в 2018 году румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Ежемесячно на рассмотрение экспертной комиссии фестиваля поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира. Вход на показы бесплатный, с предварительной онлайн-регистрацией

В июне члены жюри фестиваля отберут лучшие фильмы из всех ежемесячных картин, которые зрители смотрели в течении года. Неделя закрытия фестиваля пройдет в конце июля.







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