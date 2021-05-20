«Вышка» принимает фестиваль Telling Stories

© Предоставлено пресс-службой фестиваля Telling Stories

21 и 22 мая в здании НИУ ВШЭ на Покровском бульваре в Москве пройдет 4-й фестиваль Telling Stories, посвященный тенденциям, инновациям и последним достижениям в области медиа, коммуникаций и дизайна. Тема фестиваля в этом году – «Образы будущего».

Посетить фестиваль Telling Stories сможет любой желающий по предварительной регистрации.

Фестиваль. откроет сессия «Образы будущего». На ней выступят директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, профессор Европейского университета во Флоренции Александр Эткинд, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, профессор Татьяна Ривчун. Одним из главных событий сессии станет открытое интервью с писателем Дмитрием Глуховским, которое будет вести шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко.

В сессии «Захват киномира. Как попасть на международный рынок» кинопродюсер, сооснователь студии «Главкино» Илья Бачурин соберет подающих надежды кинематографистов — Ивана И. Твердовского, Филиппа Юрьева и Дарью Жук.

В дискуссии «Против сцены: каким будет театр будущего» примут участие театральный продюсер, режиссер, импресарио Федор Елютин, художник театра и кино Анастасия Нефедова и основатель Pop-up театра Семен Александровский. Модератор — независимый театральный продюсер Дарья Вернер.

Участники панельной дискуссии «Сторителлинг в музыке», проходящей при поддержке завода электроакустического оборудования «Октава», — композиторы Никола Мельников и Петр Айду, саунд-художник, руководитель направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Андриеш Гандрабур и сооснователь московского арт-пространства «НИИ» Ильдар Зайнетдинов — обсудят, нужно ли сегодня получать специальное образование или искать агента для того, чтобы строить музыкальную карьеру, и как изменились форматы музыкального сторителлинга за последние 10 лет. Модератор — музыкальный критик, куратор, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов.

Также в программе фестиваля лекция теоретика современного искусства, философа Бориса Гройса и дискуссия «Планетарный масштаб: пути молодого российского искусства в мире» с участием руководителя магистерского профиля «Современная живопись» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Владимира Дубосарского, комиссара Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алисы Прудниковой, сооснователя галереи «Триумф» Дмитрия Ханкина, главного куратора музея «Гараж» Екатерины Иноземцевой и соосновательницы проекта Sample Анны Наумовой.

Продолжит тему искусства дискуссия «NFT-прогноз: цифровое искусство и блокчейн-технологии в арт-индустрии». Спикеры — основательница международной выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive Ольга Дворецкая, директор Aksenov Family Foundation Виктория Кондрашева, исполнительный директор американской платформы Snark.art Надя Тайга и куратор направления «Пушкинский ХХI» ГМИИ имени А.С. Пушкина Ольга Шишко. Модератор — независимый куратор Александр Буренков.

О том, как сделать Москву дизайн-столицей, развивая различные сферы креативных индустрий, директор АНО «Агентство креативных индустрий» Екатерина Гайка поговорит с молодыми профессионалами сферы моды, архитектуры, промышленного и медиадизайна на дискуссии «Москва Креативная: пути развития, перспективы на будущее».

Современную моду обсудят на дискуссии «The Future Issue: мода», организованной независимым изданием The Blueprint. Теме моды как неотъемлемой части индустрии дизайна будет посвящено открытое интервью с социальным антропологом, автором книги «Дресс-код. Голая правда о моде» Мари Гринде Арнтцен.

Воркшоп по инструментам дополненной реальности проведут Серджиу Арделеан и Кодино Попеску — основатели австрийской компании Artivive, создающей решения в сфере AR для художников и людей творческих профессий.

В 2021 году на Telling Stories появится лаборатория «Образы будущего», программу которой формируют студенты НИУ ВШЭ. Куратор лаборатории — Семен Александровский. Вместе с драматургами лаборатории Женей Беркович, Еленой Ненашевой, Александром Вартановым и Юрием Шехватовым студенты создадут собственные проекты.

Также студенты НИУ ВШЭ представят перформансы и проекты, созданные под руководством кураторов вуза и преподавателей — главного художника Электротеатра Станиславский Анастасии Нефедовой, художников Владимира Дубосарского и Юлии Блюхер, журналиста и эксперта в области моды Анзора Канкулова, музыкального продюсера Андриеша Гандрабура.

Кроме того, в зоне атриума центрального корпуса НИУ ВШЭ будет открыта специальная секция библиотеки. Партнеры-издательства, среди которых Ad Marginem, Individuum, «Бослен», «Бомбора», «Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «АСТ» и «МИФ», сформируют тематическую книжную коллекцию по ключевым темам-направлениям фестиваля — мода, дизайн, фотография, архитектура, медиа, кино, театр. Книжную зону дополнит медиатека по темам фестиваля, созданная подписным сервисом аудио- и электронных книг Storytel.







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