В Вильнюсе пройдет выставка о Юрии Юркуне

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С 26 мая по 29 августа в Художественном музее литовской диаспоры (бывший Художественный музей Витаутаса Касюлиса) в Вильнюсе будет проходить выставка «Неизвестный Юркунас. Седунай — Ленинград, 1895–1938», посвященная жизни и творчеству русского писателя и художника литовского происхождения Юрия Юркуна (Юозаса Юркунаса).
«Этот талантливый творец трагической судьбы, сформировавшийся в среде русского Серебряного века в Петербурге, до сих пор почти неизвестен в Литве, — говорится в сообщении на сайте Художественного музея литовской диаспоры. — Имя, личность и творчество Юркунаса возникли из более чем полувекового забвения в основном благодаря воспоминаниям его близких друзей — поэта Михаила Кузмина, актрисы и художника Ольги Гильдебрандт-Арбениной, художника Владимира Милашевского. В ознаменование столетия со дня рождения Юркунаса все его сохранившиеся литературные произведения были переизданы в Петербурге, выпущен альбом рисунков. Юркунас возвращается в родную Литву только сейчас».
В центре экспозиции несколько старых чемоданов, воссоздающих важнейшие эпизоды жизни Юрия Юркуна и его окружения. Как отмечают организаторы выставки, чемоданы были собраны благодаря неравнодушным людям, откликнувшимся на объявление в соцсетях.
На выставке можно будет увидеть увеличенные копии рисунков Юрия Юркуна, предметы эпохи Серебряного века, предоставленные семьями Топчевских и Шекштеляй, несколько сохранившихся документов, собрание литературных произведений Юркуна, изданное в Петербурге, альбом его рисунков, послушать отрывки из дебютного романа «Шведские перчатки», а также посмотреть биографический фильм-коллаж художника Паулюса Юодишюса.
Сегодня, 20 мая, в 18:00 в фейсбуке музея будет транслироваться перформанс, подготовленный к открытию выставки. Отрывки из воспоминаний друзей о Юрии Юркуне, отобранные и переведенные на литовский язык Рутой Мелинскайте, прочитают актеры Сауле Дегутите, Видмантас Фиялкаускас, Саулюс Чепла и Артем Рыбаков в сопровождении пианиста Даумантаса Слипкуса.
Кураторы выставки — Светлана Грушевская-Бобкова, Рута Мелинскайте и Сауле Дегутите. Основные партнеры — Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Генеральное консульство Литовской Республики в Петербурге.
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