Выходит переиздание альбома Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World»

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28 мая к 50-летию альбома Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World» компания Warner Music представит издание «The Width Of A Circle». В него войдут двухдисковый сборник с 21 неизданным треком, четыре композиции, не вошедшие в альбом и пересведенные Тони Висконти, и переиздание альбома «The Man Who Sold The World» в виде пикче-диска.
Об этом сообщает пресс-служба Warner Music Russia.
10 апреля исполилось 50 лет британскому релизу альбома Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World». В 2020 году этот альбом, пересведенный продюсером Тони Висконти, был снова выпущен под оригинальным названием «Metrobolist». Релиз «The Width Of A Circle» получил имя по первому треку пластинки, которая, в свою очередь, была названа в честь картины художника Джорджа Андервуда, друга Боуи.
«The Width Of A Circle» — сборник, дополняющий альбом. В него вошел 21 неизданный трек, среди которых синглы, не попавшие на пластинку, выступления на BBC, музыка для телеспектакля и записи Боуи 1970 года, доработанные Тони Висконти.
Полностью треклист «The Width Of A Circle» опубликован на официальном сайте Дэвида Боуи.
Издание дополнит альбом «The Man Who Sold The World» в виде пикче-диска c черно-белыми фотографиями из переиздания 1972 года.
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