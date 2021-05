Выходит переиздание альбома Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World»

28 мая к 50-летию альбома Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World» компания Warner Music представит издание «The Width Of A Circle». В него войдут двухдисковый сборник с 21 неизданным треком, четыре композиции, не вошедшие в альбом и пересведенные Тони Висконти, и переиздание альбома «The Man Who Sold The World» в виде пикче-диска.

10 апреля исполилось 50 лет британскому релизу альбома Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World». В 2020 году этот альбом, пересведенный продюсером Тони Висконти, был снова выпущен под оригинальным названием «Metrobolist». Релиз «The Width Of A Circle» получил имя по первому треку пластинки, которая, в свою очередь, была названа в честь картины художника Джорджа Андервуда, друга Боуи.

«The Width Of A Circle» — сборник, дополняющий альбом. В него вошел 21 неизданный трек, среди которых синглы, не попавшие на пластинку, выступления на BBC, музыка для телеспектакля и записи Боуи 1970 года, доработанные Тони Висконти.

Полностью треклист «The Width Of A Circle» опубликован на официальном сайте Дэвида Боуи.

Издание дополнит альбом «The Man Who Sold The World» в виде пикче-диска c черно-белыми фотографиями из переиздания 1972 года.

