Умер Владимир Федоров

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18 мая в Москве в возрасте 82 лет умер актер Владимир Федоров.
Об этом сообщает сайт МХТ имени А.П. Чехова.
Владимир Анатольевич Федоров родился в 1939 году в Москве, окончил Московский инженерно-физический институт (1964), работал в Институт биофизики Минздрава СССР. Физик-ядерщик, автор более пятидесяти научных трудов и изобретений.
Дебютировал в кино в фильме-сказке Александра Птушко «Руслан и Людмила» (1972), его первой ролью стала роль колдуна Черномора. С тех пор сыграл более сорока ролей в кино, в том числе злодея Туранчокса в научно-фантастического фильма Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» (1980).
Также в фильмографии актера картины «Легенда о Тиле» (1976), «Дикая охота короля Стаха» (1979), «После дождичка, в четверг...» (1985), «Черная стрела» (1985) и другие. Благодаря низкому росту (130 см) снимался в роли карликов.
С конца 1980-х Владимир Федоров играл на театральной сцене — в Театре имени Евг. Вахтангова и театре «У Никитских ворот», с 2004 года — в МХТ имени А.П. Чехова в спектаклях «Тартюф» Нины Чусовой и «Каренин» Виестурса Мейкшанса.
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