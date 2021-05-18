Ораторию Мендельсона «Илия» исполнят в Москве

Владислав Сулимский © Екатерина Афонина

30 мая в московском концертном зале «Зарядье» состоится концерт VII Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори», на котором прозвучит оратория Мендельсона «Илия». В заглавной партии выступит солист Мариинского театра, баритон Владислав Сулимский.

В концерте примут участие вокальный ансамбль Intrada и камерный оркестр Musica Viva под управлением Максима Емельянычева.

Концерт должен был состояться в Концертном зале имени П.И. Чайковского еще год назад, первоначально он был запланирован на 12 апреля, а затем перенесен на 30 июля, напоминает сайт фестиваля «Опера Априори».

«В главных партиях оратории состоится долгожданный дебют солиста Мариинского театра, одного из самых известных баритонов мира Владислава Сулимского, а также солистки "Геликон-оперы" Ольги Толкмит и двух солистов Большого театра - Альбины Латиповой и Бехзода Давронова», — отмечают организаторы концерта.

Кроме того, партию Иезавели исполнит немецкая оперная певица Мари Зайдлер, для которой концерт на сцене зала «Зарядье» станет первым выступлением в России.

Мировая премьера оратории «Илия» состоялась в Бирмингеме в 1846 году. Ее герой – ветхозаветный пророк Илия — возвещает людям Божественную волю, избавляет от стихийных бедствий, болезней и смерти, побеждает в споре жрецов чуждого иудеям бога Ваала и, согласно библейскому сказанию, живым возносится на небо.

В основу оратории положены Третья и начало Четвертой Книги Царств Ветхого Завета. Все эпизоды – сюжетные и повествовательные – составляют композицию, подобную серии оперных «номеров». В двух частях оратории они сюжетно и по смыслу объединяются в более крупные сцены. Основные эпизоды первой части – засуха и голод, «Чудесное питание Илии», «Воскрешение умершего сына вдовы», «Встреча Илии с Ахавом», «Посрамление пророков Ваала» и «Большой дождь в ответ на молитву Илии». Вторая часть рисует Илию, бежавшего от преследований на гору Хорив («Намерение Иезавели», «Бегство Илии», «Господь в веянии тихого ветра»), и «Взятие Илии на небо». Эта часть открывается и перемежается прославлением Господа, а завершается пророчеством о пришествии Мессии.

Концерт организован фестивалем «Опера Априори» совместно с залом «Зарядье» при поддержке Посольства Германии в рамках Года Германии в России







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