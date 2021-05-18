В Новой Третьяковке открывается ретроспектива Ивана Кудряшова

Иван Кудряшов. Траектория полета Земли вокруг Солнца. 1926 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

Сегодня, 18 мая, в Новой Третьяковке начинает работу ретроспективная выставка к 125-летию Ивана Алексеевича Кудряшова (1896–1972).

Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, это первая и наиболее полная ретроспектива произведений художника, международный музейный проект, выставка-исследование, открывающая новые страницы русского авангарда.

Среди участников проекта Государственная Третьяковская галерея, Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, Музей искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого, Государственный Русский музей, Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Музей современного искусства — Коллекция Костаки (Салоники), Центр Помпиду и частные коллекции.

Иван Кудряшов — крупнейший художник русского авангарда, живописец, график, создатель собственного варианта абстрактного искусства, сценограф, педагог. Он был учеником Малевича и Певзнера в Свободных мастерских, одним основателей оренбургского филиала группы УНОВИС.

В середине 1920-х Кудряшов учредил группу «ОСТ», творчески развил пространственные достижения супрематизма и стал ведущим представителем живописного «космизма». В 1938 году Кудряшов потерял право на профессию, но общение мастера с молодыми художниками «другого искусства» сыграло важную роль в распространении идей авангарда. В 1962 году Кудряшова заново «открыл» знаменитый коллекционер Георгий Костаки.

Выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения» в Новой Третьяковке продлися до 22 августа. К ее открытию подготовлено иллюстрированное издание — первое монографическое исследование творчества Ивана Кудряшова.







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