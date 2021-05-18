Роскомнадзор решил не блокировать Twitter

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Сегодня, 17 мая, Роскомнадзор сообщил о частичной отмене мер по замедлению работы на территории России соцсети Twitter, а также о том, что больше не планирует ее полностью заблокировать.
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter 10 марта. Целями этой меры были объявлены «защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации». Twitter должен был удалить тысячи сообщений, нарушающих российское законодательство, в противном случае Роскомнадзор собирался полностью заблокировать сервис в России.
С тех пор, сообщает сайт Роскомнадзора, модераторы Twitter удалили более 91% запрещенной информации.
«На текущий момент из 5,9 тысяч выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещенными на территории РФ материалами, — говорится в сообщении Роскомнадзора. — <...> Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства».
В связи с этим Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter и «снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах».
Также Роскомнадзор назвал два условия полного снятия ограничений с Twitter. Во-первых, необходимо удалить все сообщения с запрещенной информацией, а во-вторых, администрация соцсети должна реагировать на требования Роскомнадзора «не позднее 24 часов с момента получения требования».
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