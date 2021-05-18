 
17:47 17 мая 2021Новости
1314

Роскомнадзор решил не блокировать Twitter

News_detailed_picture© Twitter, Inc.

Сегодня, 17 мая, Роскомнадзор сообщил о частичной отмене мер по замедлению работы на территории России соцсети Twitter, а также о том, что больше не планирует ее полностью заблокировать.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter 10 марта. Целями этой меры были объявлены «защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации». Twitter должен был удалить тысячи сообщений, нарушающих российское законодательство, в противном случае Роскомнадзор собирался полностью заблокировать сервис в России.

С тех пор, сообщает сайт Роскомнадзора, модераторы Twitter удалили более 91% запрещенной информации.

«На текущий момент из 5,9 тысяч выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещенными на территории РФ материалами, — говорится в сообщении Роскомнадзора. — <...> Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства».

В связи с этим Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter и «снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах».

Также Роскомнадзор назвал два условия полного снятия ограничений с Twitter. Во-первых, необходимо удалить все сообщения с запрещенной информацией, а во-вторых, администрация соцсети должна реагировать на требования Роскомнадзора «не позднее 24 часов с момента получения требования».



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
«Может, катакомбное существование и отказ играть по общим правилам окажутся на длинной дистанции выигрышными»Общество
«Может, катакомбное существование и отказ играть по общим правилам окажутся на длинной дистанции выигрышными» 

Разговор Егора Сенникова с Юрием Сапрыкиным о пропаганде, аффективном медиамире, в котором мы оказались, и о контрстратегиях сохранения себя

17 мая 20213088
Глеб Павловский: «Я экспериментировал с приложением Гефтера к политике. Это была заносчивая ошибка»Общество
Глеб Павловский: «Я экспериментировал с приложением Гефтера к политике. Это была заносчивая ошибка» 

Разговор с Арнольдом Хачатуровым о новой книге «Слабые», в которую включены транскрипты разговоров Бухарина перед смертью, и о работе над своими политическими ошибками

17 мая 20213413