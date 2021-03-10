Роскомнадзор замедлил Twitter

Сегодня, 10 марта, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявила о замедлении работы соцсети Twitter на территории России. После этого начались перебои в работе российских онлайн-ресурсов, в том числе государственных сайтов.

В сообщении на сайте Роскомнадзора говорится, что «первичное замедление скорости работы сервиса "согласно регламенту" ... будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств». Целью этой меры названа «защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».

По данным Роскомнадзора, на 10 марта Twitter не удалил по его требованию 2569 материалов с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков. В случае, если Twitter не выполнит требования Роскомнадзора удалить противозаконный контект, сервис может быть полностью заблокирован на территории России.

Как отмечает РБК, подобные меры против интернет-ресурса принимаются в нашей стране впервые.

После того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, на Downdetector был зафиксирован поток жалоб от пользователей Twitter на нарушения в работе сервиса.

Кроме того, сообщает «Медуза», в России и за рубежом наблюдались перебои в работе официального сайта Кремля kremlin.ru, официальных сайтов правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и самого Роскомнадзора.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил изданию «Подъем», что трудности с доступом к государственным сайтам не связаны с мерами по замедлению Twitter. «Это связано со сбоем оператора сети "Ростелеком"», — объяснил он.







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