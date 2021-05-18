В Москве сорвана уличная выставка к столетию Андрея Сахарова

Уличные информационные стенды на Чистопрудном бульваре © Windprof

Правительство Москвы не допустило проведения на Чистопрудном бульваре выставки «Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда», посвященной столетию со дня рождения Андрея Сахарова.

Как сообщает The Insider со ссылкой на организаторов выставки, она должна была открыться сегодня, 17 мая. На ней предполагалось представить фотографии Андрея Сахарова, сделанные советскими и российскими фотографами, а также цитаты из его воспоминаний, статей и выступлений.

Еще в марте Департамент культуры Москвы подтвердил готовность предоставить для проведения выставки уличные информационные стенды на Чистопрудном бульваре. В середине апреля Сахаровский центр направил в департамент макет выставки, но 30 апреля оттуда поступило устное сообщение: «Контент не согласован». Письменного разъяснения при этом организаторы так и не получили и 11 мая направили в Департамент культуры Москвы письмо с просьбой официально объяснить причины отказа.

14 мая — также устно — отказ объяснили тем, что фотоконструкции на Чистопрудном бульваре срочно потребовались для другой выставки в связи с Днем Победы и годовщиной битвы под Москвой.

«Мы считаем и само решение, кто бы его ни принял, и формулировки отказа неубедительными и постыдными. Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным», — говорят организаторы выставки.

Среди мероприятий, которые Сахаровский центр готовит в Москве к столетию Андрея Сахарова, еще одна выставка — «Сахаров. Новый век» в галерее «ГРАУНД Солянка», а также «Фестиваль свободы. Несмотря ни на что» в Сахаровском центре и Международная онлайн-конференция «Тревога и надежда. XXI век».







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