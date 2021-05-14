Сахаровский центр объявил программу к столетию Андрея Сахарова

Доблесть действия, страх и сверхдостижение
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Выставка, фестиваль и международная онлайн-конференция вошли в программу, которую Сахаровский центр в Москве подготовил к столетию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989).
20 мая — Открытие выставки «Сахаров. Новый век» в галерее «ГРАУНД Солянка»
Выставка рассказывает о девяти значительнейших «зонах» в жизни академика Сахарова, иллюстрируя превращение выдающегося ученого физика в диссидента и правозащитника. Посетитель пройдет вместе с Сахаровым путь от изучения последствий применения ядерного оружия до драматических событий периода перестройки. Десятая инсталляция посвящена восприятию наследия Сахарова в наше время.
«Андрея Сахарова можно и нужно рассматривать в контексте сегодняшнего дня. Его наследие на застыло в прошлом, не оказалось только символом эпохи — оно живо и актуально для нас теперешних. Ответы и, главное, вопросы Сахарова — должны быть важной частью дискуссии о нашем сегодня», — говорит куратор выставки Анна Наринская.
21 мая — «Фестиваль свободы. Несмотря ни на что» в Сахаровском центре
В этом году традиционный Фестиваль свободы состоится в день юбилея. Организаторы посвящают фестиваль всем политзаключенным, как наверняка сделал бы сам Андрей Дмитриевич.
В выставочном зале Сахаровского центра соберутся актеры, литераторы и музыканты, которым небезразлично имя Сахарова. На вечере выступят Алексей Кортнев, Юлий Гуголев, Лев Рубинштейн, Анатолий Белый, Сергей Гандлевский, Татьяна Щербина, Юрий Шевчук (по видеосвязи), Всеволод Емелин, Александр Филиппенко, Тамара Эйдельман, Андрей Макаревич. Состав выступающих пополняется.
24–25 мая — Международная онлайн-конференция «Тревога и надежда. XXI век»
Участники конференции будут обсуждать современные проблемы и глобальные вызовы, перед которыми стоит человечество, в свете сахаровской трехчастной парадигмы: «Мир, прогресс, права человека».
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